Gömeç'te Kamyon-Traktör Çarpışması: 2 Yaralı

Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kamyon ile traktörün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 35 CBG 516 plakalı kamyon ile 58 EN 206 plakalı traktör, Çanakkale-İzmir kara yolu Karaağaç Mahallesi Selviler mevkisinde çarpıştı.
Kazada, O.K. ve M.S. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?