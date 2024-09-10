Motosiklet Kazasında 56 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında 56 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü Hüseyin Mişak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

10.09.2024 16:13
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BALIKESİR'in Gönen ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Hüseyin Mişak (56), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gönen- Sarıköy yolunda Hüseyin Mişak'ın kullandığı motosiklet devrildi. Kazada başını çarpan Mişak, yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mişak, buradaki ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hüseyin Mişak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Gönen Cumhuriyet Savcılığı, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu yaşanan kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Motosiklet Kazasında 56 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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