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Gönen sulama sahasını çeltik ekimine hazırlıyor Büyükşehir, çeltik üreticisinin yanında - Son Dakika
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Gönen sulama sahasını çeltik ekimine hazırlıyor Büyükşehir, çeltik üreticisinin yanında

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen sulama sahasında yaşanan aşırı yağış ve taşkınlar sebebiyle devrilen kanaletleri yerlerine yerleştiriyor, ana kanalın içerisindeki tortuları temizliyor ve çiftçiler için çeltik ekim sezonu öncesinde alanı hazır hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi, Gönen Ovası'nda 800 adet kanaletin yerle bir olduğu durumu düzelterek çeltik ekim sezonuna hazır hale gelmek için çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri, Gönen sulama sahasında kanaletlerin yerleştirilmesi, ana kanalın temizliği ve çeltik ekim sezonu için ilaçlama işlemlerini gerçekleştiriyor. BASKİ ise tarımsal sulama hizmeti verdiği 40 mahallede bakım onarım çalışmalarını tamamlayarak arazi suyla buluşmayı sağlıyor.

Gönen sulama sahasını çeltik ekimine hazırlıyor Büyükşehir, çeltik üreticisinin yanında
29.01.2024 - 23:46,
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Gönen sulama sahasını çeltik ekimine hazırlıyor

Büyükşehir, çeltik üreticisinin yanında

BALIKESİR - Balıkesir'in Gönen ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin en kaliteli pirinçlerinin yetiştiği Gönen sulama sahasında; aşırı yağış ve taşkınlar sebebiyle devrilen kanaletleri yerlerine yerleştiriyor, ana kanalın içerisindeki tortuları temizliyor ve alanı çeltik ekim sezonu öncesinde çiftçiler için hazır hale getiriyor.

Balıkesir'in her köşesine hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi; aşırı yağış ve taşkınlardan dolayı 800 adet kanaletin yerle bir olduğu Gönen Ovası'nda çalışmalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirerek mayıs ayındaki çeltik ekim sezonuna her yönden hazır hale getiriyor. Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından büyük bir titizlikle Türkiye'nin en kaliteli pirinçlerinin yetiştiği Gönen sulama sahasındaki devrilen kanaletler yerlerine yerleştiriliyor,paletli kepçelerle 84 kilometre uzunluğundaki ana kanalın içinde biriken tortular temizleniyor, yosun ve yabancı otlarla mücadele konusunda da ilaçlama işlemleri gerçekleştirilerek çeltik ekim sezonu için hazır hale getiriliyor.

Gönen İlçesinde 40 mahalleye tarımsal sulama hizmeti veren BASKİ; sağ ve sol sahil sulamasında 220 adet baca ve sifon geçişi temizliği, ekskavatör ile 13 kilometrelik drenaj ve tahliye temizliği ile ana kanal üzerindeki tahliye, çek ve ayrım kapaklarının tamamının bakım onarımını tamamladı. 84 kilometrelik ana kanalın çift taraflı yabancı otlarının biçimine, ova pompalarınınve sabit pompa istasyonlarınbakım onarım çalışmaları ile ana kanalın içerisindeki rüsubatın temizliği ve beton yapılarda meydana gelen su kaçaklarını önlemek adına sıva işlerine de hızlı bir şekilde devam eden BASKİ özenle çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Sezon öncesinde çalişmalar tamamlanarak arazi suyla buluşturuluyor

BASKİ Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Gönen Sulaması Saha Sorumlusu Erdi Bincan, alanda yapılan çalışmalar hakkında "Aşırı yağışlardan ve taşkınlardan dolayı sahamızda ciddi hasarlar meydana geldi. Yaklaşık 800 adet kanaletimiz eyerleriyle birlikte yerle bir oldu. Ekip arkadaşlarımla birlikte bunları en hızlı şekilde sezona yetiştirmek için çalışmaktayız. Aynı zamanda 84 kilometre ana kanalımızın biçim işleminin yaklaşık 40 kilometresindeyiz. Paletli kepçemizle de içindeki tortuyu temizlemekteyiz. Temizlik işlemleri bittikten sonra da yosun ve yabancı otlarla mücadele konusunda ilaçlamamızı yaptıktan sonra sezona sağlıklı bir şekilde girmeyi planlıyoruz. Ağırlıklı olarak kanalet bakımımız ve ana kanal,taşıyıcı kanalımızın temizliğiyle meşgul olmaktayız. Sezon öncesine kadar bütün hazırlıklarımızı tamamlayıp, çiftçimize suyu ulaştıracağız." açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Gönen sulama sahasını çeltik ekimine hazırlıyor Büyükşehir, çeltik üreticisinin yanında - Son Dakika


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