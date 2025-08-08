Gönüllü Usta, Çeşmeleri Yeniliyor - Son Dakika
Gönüllü Usta, Çeşmeleri Yeniliyor

Gönüllü Usta, Çeşmeleri Yeniliyor
08.08.2025 11:16
68 yaşındaki Lütfi Tarhan, Konya'daki doğal kaynak çeşmelerini Osmanlı mimarisiyle yeniliyor.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde, yıkılmaya yüz tutan doğal kaynak çeşmelerinin yapısını Osmanlı mimarisiyle, gönüllü olarak yenileyen 68 yaşındaki inşaat ustası Lütfi Tarhan, bakımlarını ve temizliklerini de eksik etmiyor.

Yarım asra yakın inşaat ustalığı yaptıktan sonra emekli olarak memleketi Sarayönü ilçesine dönen Tarhan, geçmişte kayınpederinin yaptırdığı, zamanla yıpranan çeşmeyi onardı.

Bölgedeki diğer çeşmelerin durumunun da iyi olmadığını gören Tarhan, gönüllü olarak hayırseverlerin de desteğiyle yıkılmak üzere olanları yenilemeye, yıprananları da onarmaya başladı.

Çamur olmaması için çevresini parke taşla kapladığı çeşmeleri, bayrak, tuğra, mermer ve mozaik taşlarıyla süsleyen Tarhan, halkın da takdirini topluyor.

Tarhan, bölge halkının yaygın olarak içme suyu olarak kullandığı, küçükbaş, büyükbaş sürülerinin ve yaban hayatının da faydalandığı doğal kaynak çeşmelerinin, temizliklerini de düzenli olarak yapıyor.

"Bir yerde bozuk düzen göreyim hemen orayı yapamaya çalışırım"

Tarhan, AA muhabirine, bölgedeki 20'ye yakın çeşmeyle ilgilendiğini ancak bazılarının kuraklığın etkisiyle kurumasına çok üzüldüğünü söyledi.

Çeşmelerin çok kötü durumda olduğunu, yıkılıp yok olmasına içinin el vermediğini belirten Tarhan, "Çeşmeler dökülüp gidiyordu. Betonlarını elimle bile sökebiliyordum. İnşaatçı olduğum için böyle şeylere kayıtsız kalamıyorum. Bir yerde bozuk düzen göreyim hemen orayı yapmaya çalışırım. Yapan hayırseverlerden Allah razı olsun ama ömürlerini tamamlamışlar. 'Ne yapıyım' diye düşünürken 'bu çeşmelerin hepsine el atayım' dedim." ifadesini kullandı.

"Allah rızası için yapıyoruz"

Toplumun kültürünü ve değerlerini yansıtan bir iş ortaya çıkarmayı hedeflediklerini anlatan Tarhan, şunları kaydetti:

"Kalıpçı arkadaşlarla istişare yaparak ilerledik. Hepsini farklı bir mimariyle yaptık. Çift kubbeli olan var, tonozlu, sütunlu olan var. Her türlü güzelliği yapmak istedik. Fazla süsleyelim de herkes bize 'aferin' desin diye değil. Allah rızası için yapıyoruz. Kediler, köpekler geliyor akan suların biriktiği oluklarda serinleyip gidiyor. Koyun sürüleri hem sabah hem akşam gelip gidiyor su içiyor. Ben bundan büyük keyif alıyorum."

Tüm canlıların faydalanabildiği kalıcı eserler bırakmanın huzurunu yaşadığını vurgulayan Tarhan, "Bu hizmetleri yapmak beni o kadar mutlu ediyor ki, bunu sözlerle anlatamam. Sabah namazını kılıp geliyorum. O saatler serin oluyor. Bazı günler akşama kadar uğraşıyorum. Yapıp bırakmıyorum, ilgilenmeye de devam ediyorum. Temizliklerini yapıyorum. Çeşmeleri kullananların da temiz kullanmasını rica ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Sarayönü, Osmanlı, Güncel, İnşaat, Kültür, Çevre, Yaşam, konya, Son Dakika

