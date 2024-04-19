Samsun\'da gönüllüler Şehitler Haftası dolayısıyla derneği ziyaret etti

Güncel

Samsun'un Bafra ilçesinde gönüllüler, Şehitler Haftası dolayısıyla Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Bafra Şubesini ziyaret etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan ve genç gönüller, dernek başkanı Arife Gülal ve üyelerini ziyaret ederek sohbet etti.

Gençlerin sosyal hayatın her alanına katılımını sağlamak, çevreye duyarlılıklarını artırmak amacıyla etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirter Erdoğan, "Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyoruz." dedi.

Gülal da ziyaret dolayısıyla teşekkür etti.