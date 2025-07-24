Google'dan Antik Yazıtlar için AI Aracı Aeneas

Google, Antik Roma dönemine ait yazıtların çözümünü kolaylaştırmak amacıyla "Aeneas" isimli yapay zeka aracı geliştirdi.

Tarihçilerin işbirliğinde üretilen Aeneas, yaklaşık 16 milyon karakter içeren 200 binden fazla bilinen Latin yazıtı üzerinde eğitildi.

Adını Troya kahramanı Aeneas'tan alan araç, yalnızca kelime benzerlikleri üzerinden değil, tarihsel bağlamlar yoluyla da metinleri analiz edebiliyor.

Bu sistem, metinlerin hangi döneme ve coğrafyaya ait olduğunu tahmin edebiliyor, eksik kelimeler için önerilerde bulunabiliyor.

Araştırmada 23 tarihçi, Aeneas'ı kullanarak yazıtları inceledi ve araç yüzde 90 anlamlı tahminlerde bulundu.

Araç, Augustus'un "Res Gestae Divi Augusti" yazıtı üzerinde test edildiğinde, bilim insanlarının da üzerinde tartıştığı iki farklı yazım tarihini olasılık olarak sundu.

Araştırmanın başyazarlarından Thea Sommerschield, Aeneas'ın sunduğu sonuçlara işaret ederek, "Bunlar bizim için ağzımızı açık bırakan anlardı." ifadelerini kullandı.

Çalışmanın sonuçları "Nature" dergisinde yayımlandı.