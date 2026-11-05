Google ve NPA, Videostrong'un 1,3 milyon cihazdaki arka kapısını kapattı - Son Dakika
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Google ve NPA, Videostrong'un 1,3 milyon cihazdaki arka kapısını kapattı

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Japonya polisi ve Google, Videostrong'un 1,3 milyon cihazı proxy sunucusuna çeviren arka kapı yazılımını devre dışı bıraktığını açıkladı. Yazılım Android TV, karaoke, tele-sağlık ve dijital tabela cihazlarını etkiledi; olay Eylül 2025'te Fukuoka'da tespit edildi.

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA) ve Google, Çin merkezli Videostrong şirketinin 1 milyondan fazla internet bağlantılı cihazı proxy sunucusuna dönüştüren arka kapı yazılımını devre dışı bıraktığını açıkladı.

The Japan Times'ın haberine göre, NPA ve Google, Videostrong şirketinin arka kapı yazılımı hakkında açıklamada bulundu.

Google, açıklamada, Videostrong'un yaklaşık 1,3 milyon cihazı proxy sunucusuna dönüştüren, kötü amaçlı yazılım bulaştıran ve bilgi çalınmasına olanak sağlayan arka kapı yazılımını devre dışı bıraktığını belirtti.

Bu eylemin NPA ile işbirliği içinde yapıldığını bildiren Google, bu arka kapı yazılımından etkilenen cihazlar arasında, Android TV set üstü ve karaoke cihazları ile tele-sağlık ve dijital tabela uygulamalarında kullanılan cihazlar da dahil olmak üzere, Android tabanlı ve internete bağlı diğer cihazların yer aldığını aktardı.

Google, bu kötü amaçlı yazılımın, yıllar boyunca birçok farklı cihaz ve markaya doğrudan entegre edildiğinin tespit edildiğini vurgulayarak, bu yazılımın "özel bir altyapı ve sürekli gelişen yapılandırmalarla" desteklendiğini ifade etti.

Videostrong tarafından oluşturulan bu yazılımın "maddi kazanç amacıyla kasıtlı olarak geliştirilmiş, devreye alınmış ve işletilmiş" olabileceğini aktaran şirket, Videostrong'un cihazlara erişim haklarını suç şebekelerine sattığını ve bu şebekeler adına cihazlara kötü amaçlı yazılım modüllerinin yüklenmesine yardımcı olduğunu iddia etti.

NPA ise bu olayın ilk olarak Eylül 2025'te izinsiz bir internet bankacılığı havalesine ilişkin soruşturma sırasında Fukuoka Emniyet Müdürlüğü tarafından tespit edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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