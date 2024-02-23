Google, yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin resim oluşturma özelliğini askıya aldı - Son Dakika
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Google, yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin resim oluşturma özelliğini askıya aldı

Google, yapay zeka sohbet robotu Gemini\'nin resim oluşturma özelliğini askıya aldı

Google, yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliğini, tarihi karakterlerin tasvirlerindeki yanlışlıkların ardından askıya aldığını duyurdu. Şirket, bu özelliği iyileştirmek için çalıştıklarını ve yakında geliştirilmiş bir sürümünü yayınlayacaklarını belirtti. Google, özür dileme gereği duyduğu tarihi figürlerin yanlış görüntülerini oluşturmadaki hataların farkında olduklarını da açıkladı.

23.02.2024 00:17  Güncelleme: 00:19
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Google, yapay zeka (AI) sohbet robotu Gemini'nin insan resimleri oluşturma özelliğini tarihi karakterlerin tasvirlerindeki "yanlışlıkların" ardından askıya aldı.

Google'dan yapılan açıklamada, "Gemini'nin görüntü oluşturma özelliğiyle ilgili son sorunları ele almak için çalışıyoruz. Bu esnada, bu özelliği askıya alacağız ve çok yakında geliştirilmiş bir sürüm yayınlayacağız." denildi.

Resim oluşturma tasvirlerini iyileştirmek için çalışıldığı belirtilen açıklamada, çok sayıda insanın kullandığı bu özelliğin hedefi ıskaladığı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji şirketi, Gemini'nin beyaz tenli insanları siyahi tasvir etmesinden dolayı tarihsel olarak yanlış görüntüler oluşturmasının ardından eleştirilerle karşılaşmıştı.

Google, dün bazı tarihi figürlerin görüntülerini oluşturmadaki yanlışlıkların farkında olduğunu açıklayarak özür dilemişti.

Kaynak: AA

Google, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Google, yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin resim oluşturma özelliğini askıya aldı - Son Dakika

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