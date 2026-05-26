Gordon Banks'ın Mide Rahatsızlığı ve Komplo Teorileri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gordon Banks'ın Mide Rahatsızlığı ve Komplo Teorileri

26.05.2026 06:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1970 Dünya Kupası'nda Gordon Banks'ın hastalığı, komplo teorileriyle gündeme geldi.

1970 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere'nin efsane kalecisi Gordon Banks, maçtan saatler önce ciddi bir mide rahatsızlığı geçirdi ve sahaya çıkamadı. Banks'in rahatsızlığı, Çekoslovakya maçı sonrası başlamış, iyileştiği düşünülürken çeyrek final günü yeniden nüksetmişti. Yıllar sonra, bazı çevrelerde Banks'in 'beynine darbe aldığı' yönünde söylentiler çıktı. Banks'in otobiyografisinde rahatsızlığını içkiye bağlamasına rağmen tartışmalar bitmedi.

BBC'nin eski editörü Gabriel Gatehouse, Banks'in torunu Ed Jervis'in kendisiyle iletişime geçmesiyle konuya ilgi duydu. Aile de şüphelerini dile getirdi; torun Ed Jervis, dedesinin 'her zaman bir şüphe taşıdığını', oğlu Robert Banks ise 'babamın hastalanmasının çok garip' olduğunu söyledi. Futbol yazarı Brian Glanville, 2007'deki kitabında Banks'in 'sabotaj kurbanı olabileceğine inandığını' yazdı. Glanville'e göre, ABD'li senatör Stuart Symington, 'Bu CIA'nın işiydi. İngiltere'nin Brezilya'yı yenmesine izin vereceğimizi mi sandınız?' demişti.

İddialara göre ABD, Brezilya'daki askeri diktatörlüğü destekliyordu ve 1970 Dünya Kupası'nı kazanmak, rejimin popülaritesini artırmak için önemliydi. Gatehouse, CIA arşivlerinde 1971 tarihli bir belge buldu; belgede Brezilya Devlet Başkanı Medici'nin futbol başarısıyla kendini ilişkilendirdiği yazılıydı. Ancak Gatehouse, doğrudan bir zehirlenme kanıtı olmadığını kabul etti. Aynı dönemde bir CIA biyoloğunun 'şiddetli mide bulantısına yol açabilecek maddelerden' bahsettiği de iddialar arasında.

Kaynak: Haber Merkezi

Güncel, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gordon Banks'ın Mide Rahatsızlığı ve Komplo Teorileri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

05:39
ABD ordusu İran’a saldırdı Art arda patlama sesleri duyuldu
ABD ordusu İran'a saldırdı! Art arda patlama sesleri duyuldu
00:31
Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 06:31:20. #7.13#
SON DAKİKA: Gordon Banks'ın Mide Rahatsızlığı ve Komplo Teorileri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.