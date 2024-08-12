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Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, belediye çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Dede, belediye sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, basın mensuplarına büyük önem verdiklerini söyledi.

Basının yaptıkları çalışmaları kamuoyuna duyurulmasını sağladığına vurgu yapan Dede, "Sizler bizim gözümüz, kulağımız ve sesimizsiniz. İlçemizdeki gelişmeleri halkımıza duyuruyorsunuz. Bizim için büyük önem taşımaktasınız." dedi.

Dede, ilçede önemli hizmetler geliştirildiğini ifade ederek, "Dördüncü organize sanayi sitesi, dolgu alanı projesi, üst mahallelerimizde 2,5 kilometrelik doğal gaz altyapı çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca içme suyumuzun daha verimli kullanılması gibi çalışmalarımız ile projelerimize devam ediyoruz." diye konuştu.?????