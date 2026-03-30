Görele'de Trafik Kazası: 17 Yaşındaki Kız Beyin Ölümü Gerçekleşti

30.03.2026 19:50
Giresun'un Görele ilçesinde otomobilin çarptığı 17 yaşındaki Tuana Torun'un beyin ölümü gerçekleşti.

Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde önceki gün otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Tuana Torun'un (17) kaldırıldığı Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

Baba Ahmet Torun, gazetecilere yaptığı açıklamada, aile olarak kızının organlarını bağışlama kararı aldıklarını söyledi.

Kazanın ardından kızının hayata tutunmaya çalıştığını vurgulayan Torun, şöyle konuştu:

"Annesinin iş yerine gitmek için yola çıktı. O gece trafik kazası geçirdi. 48 saat içinde kızımın cenazesini alıp eve gitmek durumunda kalacağım. Sadece şunu söyleyebilirim, kızım beyin ölümü yaşadıktan sonra hayata gözlerini yumdu. Kızımın başkalarında yaşayabilmesi için organ bağışında bulunmayı düşündüm ve bunu uygulamaya soktum. Şu anda da bu süreç devam ediyor."

Torun, kızıyla gurur duyduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızımın organlarını kullanan insanlar asla birilerine baş eğmesinler, boyun eğmesinler. Her zaman dik dursunlar. Sözünde duran insanlar olsunlar. Kağıt kalem kullanmasınlar, senet sepetle işleri olmasın çünkü ben öyle bir baba olarak, öyle bir kız yetiştirdim. Organlarının kıymetini bilsinler. Mutlu güzel günlerde kullansınlar. Kızımın organlarını kullananlar asla başkaları hakkında kötü düşünmesinler, kötülük yapmayı akıllarına getirmesinler. Karşısındaki insanları sevsinler."

Kızının devam eden yasal bir süreç içerisinde bulunduğunu hatırlatan Torun, şu ifadeleri kullandı:

"Gece yarısı 03.30'da teknolojiyle tacize uğrayan bir genç kız. Bu genç kızın yaşadığı, genç kız göz önünde bulundurulursa, herkes bunu anlar. Bu travmaya rağmen babasına, 'Bana bunlar yapılıyor, ne yapmam gerekiyor' dediği zaman, ben 'Kızım ne yapmak istiyorsan dilediğini yaparsın' dedim ve şikayette bulundu. Bir yasal süreci başlattı. Bu yasal süreçle birlikte zanlı tutuklu yargılandı ama tutuksuz yargılanmaya karar verildiği andan itibaren birileri tarafından beraat olarak algılandı. Sadece tutuksuz olarak yargılandığı fark edilmedi ya da bunu farklı şekilde göstermeye çalıştılar. Bu süreç devam ediyor. Beraat gecesinde bile kızım birileri tarafından saldırıya uğradı."

Trabzon yönüne giden A.H. (23) idaresindeki 28 RE 752 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Görele Köprüsü mevkisinde Tuana Torun'a (17) çarpmış, ağır yaralanan çocuk sağlık ekiplerince Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaçan sürücü A.H. ise polis ekiplerince yakalanmış, adliyedeki savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öte yandan, çocuğun, Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin tutuksuz yargılandığı "çocuğa karşı cinsel taciz" davasında şikayetçi "mağdur" taraf olduğu belirlenmişti.

Kaynak: AA

