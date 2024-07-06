Göreme Açık Hava Müzesi Kazı Çalışmalarında Nekropol Bulundu - Son Dakika
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Göreme Açık Hava Müzesi Kazı Çalışmalarında Nekropol Bulundu

Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi alanında yapılan kazı çalışmalarında nekropol bulundu. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından ulaşıma kapatılan kara yolunda başlatılan kazı çalışmaları sürüyor. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların alanın çehresini değiştireceği belirtiliyor. Kapadokya Alan Başkanlığı, bölgenin kalkınması ve tanıtılmasına katkı sağlamak amacıyla kaçak yapı ile mücadele etmenin yanı sıra yeni yatırımlar da gerçekleştiriyor.

06.07.2024 11:05
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Nevşehir'in Göreme beldesindeki Göreme Açık Hava Müzesi alanından geçen, 2022 yılında Kapadokya Alan Başkanlığınca ulaşıma kapatılan kara yolunda başlatılan kazı çalışmalarında nekropol (antik bir şehrin dışında yer alan mezarlık alan) bulundu.

Göreme'yi Ortahisar beldesine bağlayan ve doğal yapıya zarar verdiği gerekçesiyle 2022'de ulaşıma kapatılan kara yolunda Kapadokya Alan Başkanlığınca başlatılan kazı çalışması sürüyor.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, Kapadokya Alan Başkanı Birol İnceciköz, AA muhabirine, Kapadokya'da en çok ziyaretçi çeken Göreme Açık Hava Müzesi girişindeki kazı çalışmalarında ortaya çıkan bulguların alanın çehresini değiştireceğini söyledi.

Kapadokya Alan Başkanlığının kurulduğu günden beri birçok yatırımı projelendirdiğine değinen İnceciköz, 2024 yılında projelendirdikleri yatırımlara başladıklarını belirtti.

"Farklı mezar tipine sahip ilk nekropol alanını bulduk"

İnceciköz, bunlardan birinin de Göreme Açık Hava Müzesi ile ilgili olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Yıllardır kara yolu olarak kullanılan alanda arkeolojik kurtarma kazılarına başladık. Burada yeni arkeolojik alanlar tespit ettik. Bu coğrafyanın farklı mezar tipine sahip ilk nekropol alanını bulduk. Demek ki bu alan zamanında kazılmış ve bu yol eskiden açılmamış olsaydı bu alanlar çok daha önce tespit edilecekti. Biz daha önce tespit edilmemiş bu alanları inşallah insanlığa, geleceğe bir miras olarak kazandırmış olacağız. Yeni bulgular çerçevesinde hedefimiz 2025'te buranın arkeopark olarak projelendirilmesini sağlamaktır."

Başkanlığın kaçak yapı ile mücadelenin yanı sıra yeni yatırımlarla bölgenin kalkınması ve tanıtılmasına da katkı sunduğunu anlatan İnceciköz, Kapadokya'nın farklı noktalarındaki turizm merkezlerinde iyileştirme çalışmalarının yanı sıra kazı faaliyetleri de yürütüldüğünü ifade etti.

"4 peribacamızı restorasyona aldık"

Kapadokya Alan Başkanlığının performansa dayalı bir sistemle çalışıp, bürokratik işlemlerin hızla neticelendiğine dikkati çeken İnceciköz, "Aslında 'Alan Başkanlığı sadece kaçakla mücadele ediyor' algısı doğru değil. Bölgede birçok yatırımımız da söz konusu. Bugüne kadar hiç dokunulmamış, yıkılmak üzere olan 4 peribacamızı restorasyona aldık. Sobesos Ören Yeri'nde kazı ve koruma faaliyetleri başlattık." dedi.

İnceciköz, Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan gece müzeciliği kapsamında, bölgedeki Güvercinlik ve Aşk vadileri ile Göreme Açık Hava Müzesi'nde gerekli düzenlemelerin yıl sonuna tamamlanması için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Göreme Açık Hava Müzesi Kazı Çalışmalarında Nekropol Bulundu - Son Dakika

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