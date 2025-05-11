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Görev Aşkı: Anne Polisler

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Konya'daki kadın polisler, Anneler Günü'nde de vatandaşların güvenliği için görev yapıyor.

11.05.2025 09:41
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Polis anneler, en özel günlerinde de aşkla görev başında

KONYA - Konya'da hem anneliği hem de mesleklerini bir arada yürüten kadın polisler, en özel günlerinde de vatandaşların huzuru ve güvenliği için görev yapıyor. Polis anneler, en güzel hediyelerinin görevlerini başarılı şekilde tamamlamak olduğunu söyledi.

Konya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli anne polislerin, polislik mesaileri bittikten sonra evde annelik görevleri başlıyor. İki görevi bir arada yürüten kadın polisler, trafikten asayişe ve özel harekata kadar birçok birimde vatandaşların huzur ve güvenliği için gece gündüz çalışıyor. Kadın polisler, Anneler Günü'nde de görevlerini aralıksız devam ettiriyor.

"En büyük hediyem Konya'nın huzur ve güvenliğini sağlamak"

En güzel Anneler Günü hediyesinin mesleğinden geldiğini söyleyen Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru 2 çocuk annesi Eda Taşkolu, "2 çocuğum var bir kız, bir de oğlum. Çok güzel bir duygu anne olmak. Öncelikle evimde çocuklarımla nasıl ilgileniyorsam, işe geldiğim zaman da aynı ilgi ve özeni işime de gösteriyorum. Çocuklarım soruyor 'anne neredesin, ne zaman geleceksin' diye ancak benim çocuklarım da çok sabırlı. Bugün Anneler Günü ancak benim en güzel, en büyük hediyem Konya'nın huzur ve güvenliğini sağlamak. Çocuklar şu anda benim Anneler Günümü kutlamak için bekliyorlar ancak ben onların yanına gidemeyeceğim. Onlar buraya gelebilir, onları bekliyorum" dedi.

"Biz de bunlardan gurur duyuyoruz"

25 yıldır görevi için çocuklarından ayrı Anneler Günü'nü kutladığını anlatan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Öznur Bedir, "25 yıldır bu mesleğin içindeyim. 25 yıldır ise çocuklarımdan ayrı Anneler Günü'nü kutluyorum ama vatanın, milletin, toplumun düzenini sağlamak için var olduğumuz için, bu meslekten gurur duyuyorum. Çocuklarımız geç de olsa da Anneler Günümüzü kutluyorlar. Biz de bunlardan gurur duyuyoruz. Huzurun ve toplumun güveni için bizler her zaman görevimizin başındayız. Bizim için en büyük Anneler Günü hediyelerinden bir tanesi de Konya'nın toplumun huzurunun ve güveninin sağlanması bize yeterli oluyor" şeklinde konuştu.

"Gönül rahatlığıyla eve gitmek için de elimden gelen çabayı gösteriyorum"

Anne olarak görev yapmanın gururunu yaşadığını anlatan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli Komiser Gözde Kaplan, "Anne olarak mesai yapmak hem zor hem de aslında dünyanın en güzel duygusu. Çünkü yaptığın işi en azından anne olduktan sonra daha iyi yapmaya çalışıyorsun. Çünkü artık anne olarak görev yapıyorsun, anne olarak mesleğinin başında oluyorsun aslında. En büyük hedefim de evden her çıktığımda çocuğuma gurur verici bir anne olarak görev yapıp devletime hizmet etmek. Bu şekilde evden çıkıyorum ve gönül rahatlığıyla eve gitmek için de elimden gelen çabayı gösteriyorum" şeklinde konuştu.

"Bugün görev yapıyor olmak halkın huzur ve güvenliğini sağlamak yeterli oluyor"

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli Gülsüm Atu, "İlk Anneler Günü benim bu özel gün. Çocuğumdan ayrı vakit geçirmek çok zor ama vatana, millete hayırlı bir evlat yetiştirmek için bunların yapılması gerekiyor birileri tarafından ve bunu üstlendiğim için çok gururluyum. Kendimden de gurur duyuyorum. Ayrıca beni yetiştiren anneye de teşekkür ediyorum. Bugün görev yapıyor olmak halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, onlara faydamın dokunacağını düşünmek, bunlar benim için yeterli oluyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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