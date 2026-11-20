Görev süresi sona erecek AYM Başkanı Özkaya, Bakırhan'a veda ziyaretinde bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Görev süresi sona erecek Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'a TBMM'deki makamında veda ziyaretinde bulundu. Bakırhan, ziyaret için teşekkür ederek Özkaya'ya bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.
(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, görev süresi sona erecek olan Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya'yı TBMM'deki makamında ağırladı. Bakırhan, Özkaya'ya ziyareti için teşekkür ederek bundan sonraki yaşamında başarılar diledi.
Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Veda ziyareti kapsamında TBMM'deki makamımızda ağırladığımız Anayasa Mahkemesi Başkanı Sayın Kadir Özkaya'ya nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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