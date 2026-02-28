Görme Engelli Göçmenin Trajik Ölümü

ABD'nin New York eyaletinde, göçmenlik merkezinde tutulmasının ardından yetkililerce evine kilometrelerce uzaklıktaki bir kahve dükkanının önüne bırakılan Myanmar uyruklu görme engelli Nurul Amin Shah Alam'ın cansız bedeni bulundu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Buffalo kenti polisi, göçmenlik merkezinde tutulan Shah Alam'ın serbest bırakılmasının ardından federal göçmenlik yetkililerince evine kilometrelerce uzaklıktaki bir kahve dükkanının önüne bırakıldığını aktardı.

Serbest bırakıldıktan birkaç gün sonra Shah Alam'ın cansız bedenini bulduklarını ifade eden polis, olayın yaşandığı günlerde bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiğini bildirdi.

İç Güvenlik Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Shah Alam'a söz konusu noktaya kadar ulaşım desteği sağlandığı ve Shah Alam'ın bırakıldığı esnada yardıma ihtiyaç duyduğuna dair belirti göstermediği savunuldu.

Açıklamada, Shah Alam'ın bırakıldığı noktanın, doğrudan göçmenlik merkezinden serbest bırakılmasına kıyasla evine daha yakın, "sıcak ve güvenli bir yer" olduğu ileri sürüldü.

Ailesi ise Shah Alam'ın ne zaman ve nereye bırakıldığına dair federal göçmenlik yetkililerinin kendilerine bilgi vermediğini belirtti.

Washington Post'un incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde ise Shah Alam'ın kahve dükkanının önünden geçtiği ancak dükkan kapalı olduğu için içeri giremediği anlar yer aldı.

Myanmar uyruklu görme engelli Shah Alam'ın ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Buffalo Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı.