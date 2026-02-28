Görme Engelli Göçmenin Trajik Ölümü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görme Engelli Göçmenin Trajik Ölümü

28.02.2026 14:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar uyruklu Nurul Amin Shah Alam, ABD'de göçmenlik merkezinden sonra bulunduğu noktada öldü.

ABD'nin New York eyaletinde, göçmenlik merkezinde tutulmasının ardından yetkililerce evine kilometrelerce uzaklıktaki bir kahve dükkanının önüne bırakılan Myanmar uyruklu görme engelli Nurul Amin Shah Alam'ın cansız bedeni bulundu.

ABD basınında yer alan haberlere göre, eyalete bağlı Buffalo kenti polisi, göçmenlik merkezinde tutulan Shah Alam'ın serbest bırakılmasının ardından federal göçmenlik yetkililerince evine kilometrelerce uzaklıktaki bir kahve dükkanının önüne bırakıldığını aktardı.

Serbest bırakıldıktan birkaç gün sonra Shah Alam'ın cansız bedenini bulduklarını ifade eden polis, olayın yaşandığı günlerde bölgede hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiğini bildirdi.

İç Güvenlik Bakanlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Shah Alam'a söz konusu noktaya kadar ulaşım desteği sağlandığı ve Shah Alam'ın bırakıldığı esnada yardıma ihtiyaç duyduğuna dair belirti göstermediği savunuldu.

Açıklamada, Shah Alam'ın bırakıldığı noktanın, doğrudan göçmenlik merkezinden serbest bırakılmasına kıyasla evine daha yakın, "sıcak ve güvenli bir yer" olduğu ileri sürüldü.

Ailesi ise Shah Alam'ın ne zaman ve nereye bırakıldığına dair federal göçmenlik yetkililerinin kendilerine bilgi vermediğini belirtti.

Washington Post'un incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde ise Shah Alam'ın kahve dükkanının önünden geçtiği ancak dükkan kapalı olduğu için içeri giremediği anlar yer aldı.

Myanmar uyruklu görme engelli Shah Alam'ın ölüm nedeni henüz açıklanmazken, Buffalo Polis Departmanı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Myanmar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engelli Göçmenin Trajik Ölümü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD ordusu, Trump’a İran’a saldırı seçeneklerini sundu Masada 3 ihtimal var ABD ordusu, Trump'a İran'a saldırı seçeneklerini sundu! Masada 3 ihtimal var
Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi Belediye başkanını başörtüsü üzerinden hedef almıştı: 5 yıla kadar hapis istendi
Galatasaray’ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu Galatasaray'ın Liverpool ile eşleştiğini görünce canlı yayında orucunu bozdu
Samsunspor’un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu Samsunspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
CHP’li Belediye Başkanı’ndan Bakan Kurum’a teşekkür CHP'li Belediye Başkanı'ndan Bakan Kurum'a teşekkür
Tunceli’de kar kalınlığı insan boyunu aştı Tunceli'de kar kalınlığı insan boyunu aştı

14:58
İsrail, İran’ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
İsrail, İran'ın batısındaki hedefleri vurduğu anların görüntüsünü paylaştı
14:38
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney’in Tahran’daki konutu tamamen yok oldu
İşte saldırı sonrası ilk görüntü: Hamaney'in Tahran'daki konutu tamamen yok oldu
14:30
ANKA’nın İncirlik’teki canlı yayına jet soruşturma
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma
14:18
İran’da bir ilkokul vuruldu 40 öğrenci hayatını kaybetti
İran'da bir ilkokul vuruldu! 40 öğrenci hayatını kaybetti
13:57
Orta Doğu’da yeni savaş ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
Orta Doğu'da yeni savaş! ABD ve İsrail saldırdı, İran karşılık veriyor
13:45
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış Netanyahu’nun istediği oldu
Saldırı için bugünü seçmesinin özel bir nedeni varmış! Netanyahu'nun istediği oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2026 15:14:55. #7.13#
SON DAKİKA: Görme Engelli Göçmenin Trajik Ölümü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.