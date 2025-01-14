Görme Engelli Kızılkaya'nın İş Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika
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Görme Engelli Kızılkaya'nın İş Hayali Gerçek Oldu

Görme Engelli Kızılkaya\'nın İş Hayali Gerçek Oldu

Muş'ta yüzde 85 görme kaybı yaşayan Ömer Kızılkaya, İŞKUR'un desteğiyle çiğköfte dükkanı açtı.

14.01.2025 13:51
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Muş'ta yaşayan ve yüzde 85 görme kaybı yaşayan 30 yaşındaki Ömer Kızılkaya, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün desteğinden faydalanarak iş yerini kurdu.

Kentte yüzde 85 görme kaybı yaşayan bir çocuk babası Kızılkaya, iş yeri kurmaya karar vererek geçen yıl Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüğüne başvurdu.

Başvurunun kabul edilmesinden sonra 240 bin lira hibe desteği alarak çiğköfte dükkanı açan Kızılkaya, buradan elde ettiği gelirle ailesini geçindiriyor.

Kızılkaya'yı iş yerinde ziyaret eden İŞKUR İl Müdür Vekili Ahmet Sağlık, proje kapsamında Kızılkaya'ya 240 bin lira hibe desteğinde bulunduklarını söyledi.

Hayalini kurduğu iş yerini açmayı başaran Kızılkaya'nın tüm engellilere örnek olduğunu belirten Sağlık, "İş kurmak isteyen engellilerimizi projeden faydalanmaya davet ediyorum. Proje kapsamında desteklerimiz bu yıl da devam edecek. Geçen yıl engelli ve eski hükümlü olan 16 kişiye hibe desteğinde bulunduk." diye konuştu.

Muş Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Bedri Korkmaz ise engellilerin İŞKUR'un hibe desteğinden faydalanarak iş yeri kurabileceğini ifade etti.

Kendisine sağlanan imkanlardan dolayı Sağlık'a teşekkür eden Kızılkaya da "Hayalimdeki işi yaptığım için mutluyum. Desteklerinden dolayı tüm yetkililere çok teşekkür ederim." dedi.

2018'de gözlerinden rahatsızlandığını ve görme yetisini büyük oranda kaybettiğini anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"2023'te engelli raporu almak zorunda kaldım. İstanbul'da başarılı bir operasyonla sağ gözümde iyileşme süreci başlasa da eski işlerimi yapamaz hale geldim. İşsiz kaldığım dönemde İŞKUR'un bu desteği sunduğunu öğrendim. İŞKUR'a yaptığım başvuru 4 ay sonra kabul edildi. İş yerimi açmak için hibe desteği sağlandı. Çok mutlu oldum. 240 bin lira hibe desteğiyle iş yerimi açarak hayalime kavuştum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Görme Engelli Kızılkaya'nın İş Hayali Gerçek Oldu - Son Dakika

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