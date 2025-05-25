Görme Engelli Öğrenci Nazalin Selvi'nin Üniversite Hayali - Son Dakika
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Görme Engelli Öğrenci Nazalin Selvi'nin Üniversite Hayali

25.05.2025 10:38
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17 yaşındaki görme engelli öğrenci Nazalin Selvi, özel kurslarda istediği desteği bulamayınca Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezine başvurdu. Burada aldığı eğitimle üniversite hayaline bir adım daha yaklaştı.

(MERSİN) - 17 yaşındaki görme engelli öğrenci Nazalin Selvi, üniversite sınavına hazırlanırken aradığı desteği, özel kurs merkezlerinde bulamadı. Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nin kapısını çalan Nazalin, okulda birinci olurken üniversite hayallerini gerçeğe dönüştürmek için hedefine bir adım daha yaklaştı.

Öğrencilere eğitim yolculuklarında destek olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, görme engelli öğrenci Nazalin Selvi'nin de üniversite hayalinde kendisine kılavuz oldu. Özel kurslarda yeterli desteği bulamayan Nazalin, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nin kapısını çaldı.

Üniversitede psikoloji bölümü okumak isteyen Nazalin, kurs merkezinde görme engeline uygun yöntemlerle eğitim alıyor. Sesli anlatım ve Braille alfabesi ile ders işleyen öğretmenler, onun akademik başarısının yanında moral ve motivasyonunu da destekliyor. Her gün okuldan sonra kursa gelerek öğretmenleriyle birebir çalışan Nazalin, sevgi ve özveriyle harmanlanmış bir öğrenme süreci yaşıyor.

"Nazalin'in hayalinin gerçekleşmesi için gereken desteği sonuna kadar veriyoruz"

Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Sorumlusu Avni Yalçın, Nazalin'ın sınav yolculuğunda kurs merkezinde her dersin öğrenimini gördüğünü ifade ederek, "Nazalin okuldan sonra kurs merkezine geliyor ve öğretmenleriyle birebir ders çalışıyor. Çalışkan ve başarılı bir öğrenci. Üniversite sınavında psikoloji bölümünü istiyor. İnsanların psikolojisine dokunmak onun hayali. Bu yolda ona gereken desteği sonuna kadar veriyoruz. Ondan güzel sonuçlar bekliyoruz" dedi.

"Nazalin, eğitimde fırsat eşitliği'nin güzel bir örneği"

Silifke Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi'nde görev yapan Psikolojik Danışman Yunus Emre Buldu, Nazalin'in üniversite hayaline giden yolda her gün aynı kararlılık ve azimle çalıştığını belirterek, "Nazalin, 'İnsanların kalplerine dokunmak istiyorum' diyerek buraya gelmişti ve psikoloji okumak istediğinden bahsetmişti. Bizler de kurum öğretmenlerimizle birlikte bu süreçte onun hem motivasyonunu yüksek tuttuk, hem de deneme analizlerini birlikte gerçekleştirdik. Zamanla şunu gördük ki, Nazalin bizler için bir enerji kaynağı haline geldi. Bizlere; bir insanın kalbini, içini nasıl görebileceğini gösterdi. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandığında, birçok öğrenciye ulaşabileceğimizi de bize tekrar hatırlattı" diye konuştu.

Nazalin Selvi de insanları dinlemeyi ve yardımcı olmayı çok sevdiği için psikoloji okumak istediğini belirtti. Çevresindekilerin tavsiyesi üzerine Büyükşehir'in kurs merkezine başvuru yaptığını dile getiren Selvi, kurs merkezine başlamadan önce özelde birkaç yerle görüştüğünü ve olumsuz sonuçlandığını anlatarak, şunları söyledi:

"Kurs Merkezi'nde hocalarım benimle her zaman ilgileniyorlar"

"Burası ile ilk görüşmeye başladığımda bile öğretmenlerin o anki yaklaşımları, bana 'Buraya başlamalıyım' dedirtti. Öğretmenlerimle çok iyi bir uyum sağladım. Soruların nasıl okunması gerektiğinden soru çözümlerine, kaynak kitap desteğine kadar çok yardımcı oldular. Yorucu bir süreçten geçiyoruz ve hocalarım her zaman benimle ilgilendiler. Okuldan bir gün önce buraya gelmişsem ve öğretmenlerimle görüşme yapmışsam, ertesi gün okula moralim daha yüksek bir şekilde gidiyorum. Anlamadığım her konuda hocalarım bana yardımcı oluyor ve çözemediğim sorularda nasıl bir çözüm yolu geliştirebileceğimi anlatıyorlar. İnsanın en çok ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesi de kendisine destek veren bir çevresinin olması. Benim çevremdeki insanların neredeyse yarısını, bu kurs merkezindeki insanlar oluşturuyor. Onlarla tanıştığım ve buraya geldiğim için çok mutluyum. Buraya, sınav sonrası tercih yapmaya da geleceğim."

"Kızımı buraya gözüm arkada kalmadan bırakıyorum"

Anne Emine Selvi ise "Kızım buradan destek olmamış olsaydı, evde özel ders aldıracaktık. Burası bize iyi geldi. Kızım burayla ilgili olumlu düşündüğü ve öğretmenlerimizden de destek gördüğümüz için burayı tercih ettik. Kızımı kurs merkezine güvenle bırakabiliyorum ve gözüm arkada kalmıyor. Burası sayesinde üzerimizdeki maddi yük de hafifledi. Bu kurs merkezinin açılması aileler için çok iyi oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Görme Engelli Öğrenci Nazalin Selvi'nin Üniversite Hayali - Son Dakika

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