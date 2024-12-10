Görme Engelliler Kütüphanesi Gönüllüsü Atiye Güneş'e Teşekkür Belgesi - Son Dakika
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Görme Engelliler Kütüphanesi Gönüllüsü Atiye Güneş'e Teşekkür Belgesi

Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi'nin gönüllü seslendirmeni Atiye Güneş, Boğaziçi Üniversitesi tarafından ödüllendirildi. Güneş, son bir yılda 8 bin sayfa seslendirip, 130. kitabını tamamlayarak birçok görme engelli bireye destek oldu.

10.12.2024 12:42
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(İZMİR) - Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi'nin gönüllü seslendirmenlerinden Atiye Güneş, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirildi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal kütüphaneyi ziyaret ederek, bir yılda 8 bin sayfa seslendiren ve 130. kitabını tamamlayan Güneş'i kutladı. Başkan Ünsal, "Gönülden desteği için Atiye Hanım'a teşekkür ediyor, örnek olmasını diliyorum" dedi.

Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) iş birliğinde sunduğu hizmetlerle, 'her birey için eşit ve erişilebilir bir yaşam' hedefine önemli katkılar sunuyor. Binlerce görme engelli bireyin yaşamına ışık olan kütüphane, gönüllü seslendirmenlerin hayat verdiği kitaplarla her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu yolculuğa en büyük katkıyı sağlayan vatandaşlardan Atiye Güneş de uzun yıllara dayanan gönüllülük öyküsüyle takdir topluyor.

Ünsal: "Sevgi ve dayanışma her engeli aşar"

Son bir yılda 8 bin sayfa seslendiren ve 130. kitabını tamamlayan Atiye Güneş, GETEM tarafından sertifika ile ödüllendirildi. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi'ne kurumsal katkı sertifikası verildi. Kütüphaneyi ziyaret eden Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal da Güneş ile bir araya gelerek, engelsiz yaşam mücadelesine sağladığı katkılar için teşekkür etti. Ünsal, "Sevgi ve dayanışma her engeli aşar. Görme Engelliler Kütüphanemizin gönüllü okuyucularından Atiye Güneş, yıllardır bu gerçeğin en güzel örneklerini sergiliyor. Sevgisiyle, emeğiyle, duyarlılığıyla pek çok yaşama dokunmayı başarıyor. Atiye Hanım'a ve onun gibi karşılık beklemeden topluma faydalı olmayı seçen tüm gönüllülere teşekkür ediyorum. Hep birlikte engelsiz yaşam yolunda el ele yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Güneş: "Tek kazancım mutluluk"

Gönüllü seslendirmen Atiye Güneş de "İlk olarak EÇEV'den burs alan görme engelli bir genç için kitap seslendirmeye başladım. 27 yıldan beri tamamen gönüllü olarak bu işe devam ediyorum. Son 11 yıldır Karşıyaka Belediyesi Görme Engelliler Kütüphanesi'nin destekçisiyim. Seslendirdiğimiz kitaplar, hem buranın hem de GETEM'in arşivine yükleniyor. Bu sayede dijital yolla çok fazla insana ulaşabiliyoruz. GETEM, yılda bin ve üzeri sayfa seslendiren gönüllülere bireysel okuyucu sertifikası takdim ediyor. Ben de İstanbul'da törenle belgemi aldım. Bu benim ruhumu doyuran bir iş. Hiçbir maddi karşılık almıyoruz, başkalarına faydalı olabilmek benim için en büyük mutluluk ve kazanç. Yıldız Başkanımıza ve Karşıyaka Belediyesi'ne bizlere olan destekleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Görme Engelliler Kütüphanesi Gönüllüsü Atiye Güneş'e Teşekkür Belgesi - Son Dakika

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