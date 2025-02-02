Görme Engelliler Sokaklarda Zorluk Yaşıyor - Son Dakika
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Görme Engelliler Sokaklarda Zorluk Yaşıyor

Samsun'da görme engelliler, scooter, köpek ve kaldırım işgalleri nedeniyle sıkıntı yaşıyor.

02.02.2025 00:37
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Görme engellilerin kabusu: Scooterlar, sokak köpekleri, kaldırım işgalleri

SAMSUN - Samsun'da yaşayan görme engelli vatandaşlar, sokaklarda karşılaştıkları bazı engellerden şikayetçi. Elektrikli scooterların rastgele park edilmesi, sokak köpekleri ve kaldırım işgalleri gibi sorunlar, görme engellilerin günlük yaşamlarını zorlaştırıyor.

Görme engelli bireyler, özellikle kaldırımlarda park edilmiş elektrikli scooterlar, bazı işletmelerin kaldırım işgalleri ve yetersiz işaretlemeler nedeniyle hareket etmekte zorluk yaşıyor. Ayrıca sokak köpekleri de güvenlik açısından endişe oluşturuyor. Bu sıkıntılarla karşılaşan engelli vatandaşlar, yetkililerden çözüm bekliyor.

Yaşadıkları sorunları anlatan Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Ufuk Gürbüz, "Bizler, engelli olmayanlarla eşit yurttaşlık çerçevesinde yaşamalıyız. Burada görme engelli arkadaşlarla birlikte şehrin muhtelif noktalarında birlikte yürüdük. Görüyoruz ki scooterlar olsun, çizgilerin evrensel renk uyumsuzluğu olsun, bizim yaşamımız ciddi anlamda sekteye uğratıyor. Bizler görme engelliler olarak bu tür erişimde sorunlar yaşamamış olsak hem daha az yorulacağız hem de zaman kaybımız olmayacak. En önemlisi en ufak bir hareketle bile düştüğümüzde ikinci bir sakatlıkla yüzleşebilecek noktadayız. Biz pozitif ayrımcılık istemiyoruz. Bizim için ayrıcalıklı projeler yapılmasın. Var olan bir şey bize göre dizayn edilsin istiyoruz. Bir akşam üzeriydi ve bizim apartmanımızın önüne kocaman bir köpek yatmıştı. Kimse de yok. Kaldırsak neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Kaldırmasak binaya giremiyoruz. Çok uğraştık ve onu bir şekilde oradan kaldırabildik. Bazen de kasapların önüne yatıyorlar. Bir kere istemeden baston köpeğe geldi. Bana saldırdı" dedi.

"Bizi bir köpek ısırsa sonucunu biliyorsunuz"

Görme engelli Yunus Aydın, "Biz evimizden çıkıp, tekrar evimize dönerken, kaldırımlardaki mantarlar, çizgilerin kapalı olması, kedi-köpek gibi engelleyici hayvanlar konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Scooter konusu apayrı bir sorun. Bir gün gidiyorsun bir direk, başka bir gün gidiyorsun başka bir direk de karşımıza çıkıyor. Biz engelleri önceden tespit edip rahat yürüyoruz ama scooterları tespit edemiyoruz. Sokak köpeğiyle ilgi çok olay yaşadık. Bazen kaldırıma yatıyorlar. Bastonumuzla değersek veya kuyruklarına basarsak hırlıyorlar. Bizi bir köpek ısırsa sonucu çok kötü olabilir. Bu tür şeylerle karşılaşmak istemiyoruz" diye konuştu.

"AVM'de kayboluyoruz"

Görme engelli Özgür Tiftik, "Ulaşım araçlarında sesli sistemlerin görme engellilerin hizmetine açılmasını talep ediyoruz. Aynı zamanda Bulvar AVM'de ara sokak olan yerde yolumuzu kaybediyoruz. Daha önce yönetimlerine sarı kılavuz çizgilerinin yapılmasını istedik. Dikkate alınmadık. Biz görme engelli olarak Bulvar AVM'ye girdiğimiz zaman hangi dükkan nerededir, yönümüzü bulamıyoruz. İçeride kayboluyoruz" şeklinde konuştu.

"Kaldırım işgali en büyük engellerimizden bir tanesi"

Görme engelli Kiraz Gürbüz, "Pazar içerisinde scooterlar çok oluyor. Pazar içerisinde engeller bizi daha çok yıpratıyor. Restoran önlerindeki kaldırımlara halı sererek masa koymaları bizim en büyük engellerimizden bir tanesi. Yola çıkarsak araba, kaldırıma çıkarsak masa bizim engellimizdir" ifadelerini kullandı.

Samsun'daki görme engelli vatandaşlar, şikayet ettikleri engellerin ortadan kaldırılmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA

Scooter, Samsun, Son Dakika

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