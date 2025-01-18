Görme Engelliler Spor Kulübü\'nden Milli Mücadele Ziyareti

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(ANKARA) - Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ederek, Milli Mücadele ruhuna tanıklık etti. Sporculara Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ile Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim alan gençler de eşlik etti.

Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü sporcuları, Pingoin Kapsayıcı Kent Topluluğu iş birliğiyle Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla Abidin Paşa Köşkü Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret ederek, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesine tanıklık etti. Bu özel ziyarette, Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Yusuf Sayyıdan ile Aşık Veysel Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören gençler de yer aldı.

Sesli betimleme yöntemiyle müze ziyareti

Ziyaret sırasında Çankayalı sporcular ve gençler, Milli Mücadele'de önemli bir yer tutan ve Abidin Paşa Köşkü'nde sergilenen eserleri sesli betimleme yöntemiyle inceledi. Ziyaretçilere, Abidin Paşa ve silah arkadaşlarının kahramanlıkları anlatılırken, müze gezisi duygusal anlara sahne oldu.