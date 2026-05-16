Görme Engellilerden Tiyatro Ziyafeti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görme Engellilerden Tiyatro Ziyafeti

Görme Engellilerden Tiyatro Ziyafeti
16.05.2026 14:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da Görme Engelliler Derneği, 'Bu Gözler Neler Gördü' oyununu sahneledi.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği üyelerinden oluşan 10 kişilik ekip, "Bu Gözler Neler Gördü" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Kastamonu Konferans ve Nikah Salonu'nda sahnelenen oyunda 7 görme engelli bireyle 3 üniversite öğrencisi yer aldı. Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu işbirliğiyle hazırlanan oyun izleyicilerden ilgi gördü.

Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, engellilik alanında yapılan çalışmalara değinerek, "Engellilikle ilgili hukuki altyapılar oluşturulmuş olsa da şehirlerimizde ve kamu binalarında hala eksiklikler var. Bütün bu engellere rağmen arkadaşlarımız yılmadan, bıkmadan, usanmadan gösterdikleri çabalarla çok güzel işler yapıyor. Biz de kendilerine destek vermek için var gücümüzle çalışacağız." dedi.

Kastamonu Görme Engelliler Derneği Başkanı Cahit Kuşoğlu ise 2021 yılından bu yana tiyatro çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Sahnelenen oyunla 5. tiyatro oyunlarını sahneye koyduklarını anlatan Kuşoğlu, "Hem kendi ayaklarımız üzerinde durabilmek hem farkındalık oluşturmak hem de evine kapanmış görme engelli arkadaşlarımıza örnek olabilmek için yapıyoruz. Önemli olan yaşama sevincini kaybetmemek." diye konuştu.

Daha önce dört oyunu kendi senaryolarıyla sahnelediklerini belirten Kuşoğlu, "Bu yıl komedi türüne yöneldik. Nejat Uygur ve Metin Akpınar gibi ustalardan alıntı iki oyun oynayacağız." ifadesini kullandı.

Oyunculardan Necati Korkmazer ise 2021 yılından bu yana tiyatro çalışmaları yürüttüklerine işaret ederek, "2021 yılında Kastamonu Görme Engelliler Derneği içinde tiyatro grubunu kurduk. Evden dışarı çıkamayan arkadaşlarımız sahneye çıkabilir hale geldi. Bugünkü oyunumuzda 7 görme engelli arkadaşımız ve 3 üniversite öğrencimiz olmak üzere 10 kişilik bir ekiple sahneye çıkacağız." diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesi Tiyatro Topluluğu Başkanı Aslı Kaya da iki yıldır dernekle birlikte tiyatro çalışmaları yürüttüklerini dile getirerek, "Onlarla birlikte çalışıyor olmak her ne kadar zor görünüyor olsa da her biri hayata bağlı, yaşama sevinci olan insanlar." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görme Engellilerden Tiyatro Ziyafeti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Mersin’de 30 Ekim’e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı Mersin'de 30 Ekim'e kadar ormanlık alanlara girişler yasaklandı
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
Edirne Belediye Başkanı Gencan’dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt Edirne Belediye Başkanı Gencan'dan AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialara yanıt
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı

20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 20:35:17. #7.13#
SON DAKİKA: Görme Engellilerden Tiyatro Ziyafeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.