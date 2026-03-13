Görsel Habercilik Eğitimi Başladı

13.03.2026 17:33
AA Akademi, görsel habercilikte eğitim modülüne Prof. Dr. Onur Dursun ile devam etti.

AA Akademi koordinasyonunda gerçekleştirilen eğitim modülü, "Görsel Haberciliğin Temelleri ve Görsel Dil" dersi ile devam etti.

AA İstanbul Uluslararası Haber Merkezi'nde düzenlenen eğitim modülünün "Görsel Haberciliğin Temelleri ve Görsel Dil" isimli ikinci dersi, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Onur Dursun tarafından verildi.

Teleskop, fotoğraf ve kameranın tarihini anlatan Dursun, veri görselleştirmenin önemine değindi.

Görselleştirmenin olumsuz yanlarını aktaran Dursun, manipülasyon ve hatalı yönlendirme, veri kalitesine bağımlılık, aşırı basitleştirme riski, kısıtlı perspektif, yorum farklılıkları ve belirsizliğin öne çıkan başlıklar olduğunu ifade etti.

Dursun, etik sorunlara da dikkati çekerek, manipülasyon, üzerinde oynama, kolaj, montaj gibi işlemlerin kabul edilebilir olmadığını, bunun yanı sıra şiddet içeren görüntülerin de tartışmalara yol açtığını ve dikkatli şekilde verilmesi gerektiğini kaydetti.

Derste, Dursun tarafından "Kavram Olarak Görsel Habercilik, Görsel Dil ve Anlatının Görselleştirilmesi", "Medyada Görselleştirmenin Önemi ve Tarihsel Gelişimi", "Görsel Habercilikte Gelinen Son Nokta, Güncel Durum", "Resim, Fotoğraf, Video, Tablo, Grafik, İllüstrasyon, Karikatür vb. Görselleştirme Teknikleri ve Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar", "Metinlerin Görsel Dile Dönüştürülme Süreci, Önemi ve Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar", "Görsel Habercilikte Estetik ve Etik İlkeler ve İhlaller" konuları işlendi.

Görsel Yetkinlik Eğitim Modülü, katılımcıların fotoğraf ve video çekim teknikleri alanında bilgilerini derinleştirmeyi, görsel anlatı temelleri ve nelere dikkat etmeleri gerektiği, montaj ve post-prodüksiyon aşamalarının incelikleri ile bunların ajans fotoğrafçılığı ve haber bağlamındaki uygulamaları konusunda yetkinliklerini artırmayı hedefliyor.

Katılımcılar, "Görsel Haberciliğin Temelleri ve Görsel Dil", "Fotoğraf Çekim Teknikleri", "Saha Çekimleri-Afet ve Savaş Fotoğrafçılığı", "Video Çekim Teknikleri" ve "Kurgu, Montaj ve Post-Prodüksiyon" gibi konularda bilgi edinebilecek.

Eğitim mart ayı boyunca yapılacak farklı oturumlarla devam edecek.

Kaynak: AA

