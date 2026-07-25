Göygöl\'de 5. Milli Yayla Festivali Başladı

GÖYGÖL (AA) – Azerbaycan'ın Göygöl bölgesinde, geleneksel kültür, spor ve yaşam biçimini yaşatmayı amaçlayan 5. Milli Yayla Festivali kapılarını ziyaretçilere açtı.

Cevat Han Tarih ve Kültür Vakfı tarafından Göygöl'deki Han Yaylası'nda bulunan Han Yurdu Etno Kasaba'da düzenlenen festival, Azerbaycan Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Dünya Etnospor Birliği, Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Yunus Emre Enstitüsünün desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Yurt içinden ve yurt dışından yoğun ilgi gören festivalde, 20'den fazla ülkeden katılımcı yer alıyor. Festival kapsamında Türk dünyasının ortak kültürel mirasını yansıtan çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

Festival alanında kurulan zanaatkarlar köşesinde geleneksel el sanatlarının farklı örnekleri sergilenirken, pazar yerinde organik ürünler ile yöresel hediyelik eşyalar ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Geleneksel lezzetlerin tanıtıldığı stantlar da katılımcılardan ilgi görüyor.

Program kapsamında pehlivan güreşleri, okçuluk gösterileri, atlı sporlar, dövüş sanatları performansları, kılıç ve cambaz gösterileri gerçekleştiriliyor. Gün boyu süren müzik ve halk dansları gösterilerinin yanı sıra ailelere yönelik piknik etkinlikleri de festival atmosferine renk katıyor.

Doğayla iç içe gerçekleştirilen festival, Azerbaycan'ın yayla kültürünü tanıtmanın yanı sıra Türk dünyasının ortak geleneklerini yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlıyor.

Festival, yarın düzenlenecek çeşitli kültürel ve sportif etkinliklerin ardından sona erecek.