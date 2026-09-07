Göynücek Kaymakamı Akman, pazar esnafını ziyaret edip vatandaşların görüşlerini dinledi
Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman, kurum amirleriyle birlikte pazar yerini gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Akman, görüş alışverişinde bulunduklarını belirterek ilçe genelindeki ziyaretlere devam edeceklerini söyledi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde pazar ve esnaf ziyareti gerçekleştirildi.
Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman, beraberindeki kurum amirleriyle pazar yerindeki tezgahları gezerek vatandaşlarla sohbet edip görüşlerini dinledi.
Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından, ilçe yönetimi ile vatandaşlar ve esnaf arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Akman, "Esnaf ve ilçede yürütülen çalışmalar ile vatandaşların gündelik yaşamda karşılaştıkları konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İlçe genelindeki ziyaretlere devam edeceğiz. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.
Kaynak: AA
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