Göynücek Kaymakamı Akman, pazar esnafını ziyaret edip vatandaşların görüşlerini dinledi

Amasya'nın Göynücek ilçesinde pazar ve esnaf ziyareti gerçekleştirildi.

Göynücek Kaymakamı Oğuzhan Akman, beraberindeki kurum amirleriyle pazar yerindeki tezgahları gezerek vatandaşlarla sohbet edip görüşlerini dinledi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerin ardından, ilçe yönetimi ile vatandaşlar ve esnaf arasındaki iletişimin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirten Akman, "Esnaf ve ilçede yürütülen çalışmalar ile vatandaşların gündelik yaşamda karşılaştıkları konular hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. İlçe genelindeki ziyaretlere devam edeceğiz. Esnafa hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum." dedi.