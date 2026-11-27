Amasya'nın Göynücek ilçesinde gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve israfın önlenmesi konularında eğitim programı düzenlendi.

Göynücek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve israfın önlenmesi konularında eğitim programı düzenlendi.

Teorik bilgilendirmenin ardından, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek adına interaktif oyunlar ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.