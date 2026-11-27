Göynücek'te ilkokul öğrencileri gıda güvenliği konusunda oyunlarla bilgilendirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göynücek Gençlik ve Spor ile İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri, ilkokul öğrencilerine gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve israfın önlenmesi eğitimi verdi. Teorik bilgilendirmenin ardından çocuklar için interaktif oyunlar düzenlendi.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve israfın önlenmesi konularında eğitim programı düzenlendi.
Göynücek Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığında gerçekleştirilen etkinlikte, ilkokul öğrencilerine yönelik gıda güvenliği, sağlıklı beslenme ve israfın önlenmesi konularında eğitim programı düzenlendi.
Teorik bilgilendirmenin ardından, çocukların sosyal gelişimlerini desteklemek ve arkadaşlık ilişkilerini güçlendirmek adına interaktif oyunlar ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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