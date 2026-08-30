Göynücek'te Mevlid-i Nebi Haftası Kutlaması
Göynücek'te esnaf ziyaretinde Hz. Muhammed'in ahlakı ve ticari hayatı vurgulandı.
Amasya'nın Göynücek ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla esnaf ziyaret edildi.
Göynücek İlçe Müftülüğünce, İlçe Müftü Vekili Kerim Ünlü başkanlığında gerçekleştirilen ziyarete Manevi Danışman Hüseyin Yağız ile Çarşı Camii İmam Hatibi İbrahim Topal da katıldı.
Heyet, ziyaret ettiği esnafın Mevlid-i Nebi Haftası'nı kutladı.
Din görevlileri, ziyaretlerde Hz. Muhammed'in ticari hayatının, güzel ahlakının ve örnek kişiliğinin toplum ve esnaf hayatındaki önemine ilişkin bilgi verdi.
Esnafa, Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından "Diyanet Dergisi" hediye edildi.
Müftülük yetkilileri, Mevlid-i Nebi Haftası'nın ilçede birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının güçlenmesine, güzel ahlakın yaygınlaşmasına vesile olması temennisinde bulundu.
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