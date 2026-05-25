Göynücek\'te Tarım Saha Çalışmaları

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Şeyhoğlu Köyü'nde saha çalışması gerçekleştirildi.

Göynücek İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rıdvan Dikici ile teknik personeller tarafından yürütülen çalışmalarda, Toprak Uygulaması ile parsel ve ürün kontrolleri anlık olarak yapıldı.

Çiftçi ziyaretleri dijital ortamda kayıt altına alınırken, tarımsal destekleme ve proje çalışmalarının sahada hızlı şekilde takibi sağlandı.

Öte yandan yetkililer, üretimin her aşamasında çiftçilerin yanında olunmaya devam edileceğini bildirdi.