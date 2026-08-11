Göynük\'te Orman Yangını Çıktı

BOLU'nun Göynük ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale başlattı.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Göynük'ün Aksaklar köyü mevkisinde çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye İlçe Orman İşletme Şefliği ile Mudurnu Orman İşletme Şefliğinden ekipleri sevk edildi. Arazözlerle ekipler karadan yangına müdahale edilirken havadan da helikopterler ile çalışmalara destek sağlandı. 8 arazöz, 4 ikmal aracı, 3 helikopter, 10 ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı, 1 greyder ve 94 personel ile yangına müdahale sürüyor.