Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Himmetoğlu köyü Orta Mahalle'de Fatma K'nin (90) yalnız yaşadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Fatma K, kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı.
Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Göynük Belediyesi itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Göynük'te Yangın: 2 Katlı Ev Küle Döndü - Son Dakika
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