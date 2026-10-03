Gözaltına alınan kadın, Karakoçan'da öldürülen çiftin soruşturmasında serbest kaldı

Gözaltına alınan kadın, Karakoçan'da öldürülen çiftin soruşturmasında serbest kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Elazığ Karakoçan'da yanan evde cesetleri bulunan ve silahla vuruldukları belirlenen Ağa (79) ve Nimet Üykü (72) çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan kadın, Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan kadın serbest bırakıldı.
SERBEST BIRAKILDI
Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde yanan evde cesetleri bulunan ve silahla vuruldukları belirlenen Ağa (79) ve Nimet Üykü (72) çiftinin öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Ç.G. adlı kadın, jandarmadaki işlemlerinin Karakoçan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Ç.G., işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.
Serhat Ozan YILDIRIM-Nursel ŞENGEZER/ELAZIĞ,
Kaynak: DHA
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