\'GÖZBEBEĞİMİZ İstanbul Projesi\' ile İstanbul\'da 24 Ay ve Altındaki Çocukların Bez İhtiyacı Karşılanacak

'GÖZBEBEĞİMİZ İstanbul Projesi'nin' basın toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, "Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na kayıtlı 24 ay ve altındaki bütün çocukların bez ihtiyacının tamamını Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak İstanbul'da biz karşılayacağız. Temel kriteri şu; aileye giren gelir nüfusa bölündüğünde asgari ücretin üçte birinden daha az ise bu bizim hedef kitlemizi oluşturuyor" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Valiliği'nin sosyal projelerinden biri olan 'Gözbebeğimiz İstanbul Projesi'nin basın toplantısına katıldı. Toplantıda Vali Gül'e, Ak Parti Milletvekilleri İsmail Erdem, Nilhan Ayan, Şengül Karslı ve Tuğba Işık Ercan eşlik etti. Projenin, yeni yıl itibari ile uygulanmaya başlandığı belirtildi.

"İSTANBUL'DA ŞU AN İTİBARİ İLE NÜFUS ORANI, BEBEK ORANI ORTALAMANIN ALTINDA"

Basın toplantısında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, " Bugün Gözbebeğimiz İstanbul projemiz ile inşallah hemşerilerimizin karşısına çıkacağız. Özetle bu projede yapmak istediğimiz şey İstanbul Valiliğinin öncülüğünde Aile akademisi oluşturuyoruz. Ne yapılacak bununla; evlilik öncesi, evlilik sırası ve evlilik sonrası olmak üzere ailenin güçlendirilmesinde katkı sağlayacak faaliyetler olacak. Bunun içerisinde paydaşlar olarak, yerel yönetimlerimiz, sosyal hizmetler, üniversitelerimiz, baro, müftülük özetle hayata dair her konuda insanların karşılaşabileceği kurumlar bir araya gelerek ailenin güçlendirilmesi ile ilgili çalışma yapacak. Özellikle genç nüfusun önemini biliyoruz. İstanbul'da şu an itibari ile nüfus oranı, bebek oranı ortalamanın altında. Bu şu anlama geliyor; bizim doğum oranımız yükselmediği takdirde İstanbul'da, Türkiye'de orta vadede 30 yıl sonra 40 yıl sonra yaşlanmaya başlayacak. Ülkemizin yaşlanmaması için şehrimizin yaşlanmaması için asgari her ailede ortalama 2.3'e denk gelecek bir bebek sayısının olması gerekiyor. Şu an maalesef 2'nin altında. Özellikle sezaryen ile doğumun artması, evliliklerin biraz daha geciktirilmesi çiftlerin 1çocuk ya da 2 çocuk yapmaları il birlikte gördüğümüz bu tablo meydana geliyor. Biz ne yapacağız. Özellikle bebek sahibi olan, çocuk sahibi olan ailelerin bir nebze bile olsa ekonomik anlamda yüklerini hafifletmek için bu projeyi uygulayacağız" dedi.

"BU PROJEYİ GELİŞTİREREK DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Vali Gül, "Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na kayıtlı 24 ay ve altındaki bütün çocukların bez ihtiyacının tamamını Sosyal Yardımlaşma Vakfı olarak İstanbul'da biz karşılayacağız. Kaymakamlarımızın koordinesinde kendilerine vereceğimiz alışveriş kartı ile sadece bez almak üzere en yakın anlaştığımız marketlerde bunu temin edecekler. İleriki sürede bezin dışında çocuk, bebeğin diğer ihtiyaçlarına da eklemeyi düşünüyoruz. Ama ilk etapta sadece bez ile başladık. Neden 30 bin. Sadece sosyal yardımlaşmaya kayıtlı, bu şartları tutan 30 bin bebek olduğu için 30 bin. Temel kriteri şu; aileye giren gelir nüfusa bölündüğünde asgari ücretin üçte birinden daha az ise bu bizim hedef kitlemizi oluşturuyor. İnşallah bugün itibari ile başlayıp ve bu projeyi geliştirerek de devam ettireceğiz" ifadelerini kullandı.