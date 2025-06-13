Gözde Apartmanı Davasında Kolon Kesildiği İddiası - Son Dakika
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Gözde Apartmanı Davasında Kolon Kesildiği İddiası

13.06.2025 17:10
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Gaziantep'teki Gözde Apartmanı davasında müteahhit Seyfettin Kılıç, kolon kesildiğini öne sürdü.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 25 kişinin hayatını kaybettiği Gözde Apartmanı davasının 10. duruşmasında, depremde ailesini kaybeden müşteki sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtirken; yapı müteahhidi Seyfettin Kılıç, apartmanda kolon kesildiğini ve tadilat yapıldığını iddia etti.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde bulunan Gözde Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Binada yaşayan 25 kişi hayatını kaybetti. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar Seyfettin Kılıç, Ali Şahin, Devrim Yıldırım, İbrahim Çöçeli ve Kamil Çöçel hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 10. duruşmaya, müştekiler ve taraf avukatlarının yanı sıra, başka bir suçtan tutuklu bulunan yapı müteahhidi sanık Seyfettin Kılıç da bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Depremde anne, babası ve ağabeyini kaybeden Tülin Karakaya, enkaz altında üç gün kaldığını belirtti. Karakaya, "Deprem nedeniyle annem, babam ve abim vefat etti. Ben de sol bacağımdan ameliyat oldum, yaklaşık 10 gün hastanede yattım. Tedavim sona erdi ancak hala ağrılarım sürüyor. Binanın müteahhidi Seyfettin Kılıç'tır. Burası, annemin babasına ait arsa üzerine inşa edildi. Kat karşılığı anlaşarak inşaatı Seyfettin Kılıç'a verdik. Apartman 6 katlıydı ve alt katında iki dükkan vardı. İnşaat 1999'da başladı, 5-6 yıldan uzun sürdü ama tek seferde tamamlandı. Bina teslim edildikten sonra dükkanlarda kolon kesilip kesilmediğini bilmiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.

"Kolon kesildiğini ve tadilat yapıldığını duydum"

Sanık Seyfettin Kılıç savunmasında, zemin kata dükkan, üzerine ise altı kat konut inşa ettiğini belirterek, "Sonradan dükkanlarda kolon kesildiğini ve tadilat yapıldığını duydum. Bunun araştırılmasını istiyorum. Bu binada mühendis hatası vardır. Ali Şahin, başka bir apartmanın statik projesini bu binaya eklemiştir. Bu nedenle ben de mağdur oldum. Dosyada yer alan statik rapor, Serap Yapı Kooperatifi'ne ait. Yargılama sırasında bu statik raporun 1993 yılına ait olduğunu öğrendim" dedi.

Duruşma 17 Eylül'e ertelendi

İddia makamı mütalaasında sanık Kamil Çöçeli hakkında çıkartılan yakalama emrinin akıbetinin beklenilmesi ile eksik hususların giderilmesine karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali Şahin, Seyfettin Kılıç, İbrahim Çöçeli ve Devrim Yıldırım hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanık Kamil Çöçeli hakkında çıkarılan yakalama emrinin infaz durumunun sorulmasına karar vererek duruşmayı 17 Eylül'e erteledi.

Kaynak: ANKA

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