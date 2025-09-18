Gözde Apartmanı Davasında Müteahhit Suçlamalarını Reddetti - Son Dakika
Gözde Apartmanı Davasında Müteahhit Suçlamalarını Reddetti

18.09.2025 09:11
Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan Gözde Apartmanı'nda 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle ilgili davanın 11. duruşmasında müteahhit Seyfettin Kılıç, üzerine atfedilen kusurları kabul etmediğini ve görevlerini usulüne uygun yerine getirdiğini savundu. Duruşma 7 Ocak'a ertelendi.

HABER: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Gaziantep'te 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 25 kişinin yaşamını yitirdiği Gözde Apartmanı davasının 11. duruşmasında, müteahhit Seyfettin Kılıç, "Görevlerimi usulüne uygun şekilde yerine getirdim, bana atfedilen hiçbir kusuru kabul etmiyorum" dedi. Kamu görevlilerine ilişkin soruşturma dosyasının ilerlemediğini belirten müşteki avukatlarından Öznur Serindağ, "Bu süreç ana dosyayla birlikte yürütülmeli; çünkü zincirin başında onlar var" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hacı Ali Öztürk Mahallesi'nde bulunan Gözde Apartmanı, 6 Şubat depremlerinde yerle bir oldu. Binada yaşayan 25 kişi hayatını kaybetti.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Seyfettin Kılıç, proje müellifi ve teknik uygulama sorumlusu Ali Şahin, zemin etüt raporunu hazırlayan jeoloji mühendisi Devrim Yıldırım ile raporu onaylayan firma yetkilileri İbrahim Çöçeli ve Kamil Çöçeli hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açtı.

"Tarafıma atfedilecek hiçbir kusuru kabul etmiyorum"

İslahiye Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 11. duruşmaya, taraf avukatlarının yanı sıra başka bir deprem dosyasından tutuklu bulunan müteahhit Seyfettin Kılıç da cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Biri firari, üçü tutuksuz olmak üzere dört sanık ise duruşmaya gelmedi.

Sanık Seyfettin Kılıç, önceki savunmalarını tekrar ederek bilirkişi raporlarında çelişkiler bulunduğunu, kendisine atfedilen kusurların soyut ve gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Kılıç, "Belediye kendi ihmaliyle beni müşkül durumda bırakmıştır. Müteahhit olarak görevlerimi usulüne uygun şekilde yerine getirdiğime inanıyorum. Bu nedenle tarafıma atfedilecek hiçbir kusuru kabul etmiyorum ve beraatimi talep ediyorum" dedi.

Duruşma 7 Ocak'a ertelendi

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına ve sanık Kamil Çöçeli hakkında çıkarılan yakalama emrinin infazının akıbetinin sorulmasına karar vererek duruşmayı 7 Ocak 2026'ya erteledi.

Müşteki avukatlarından ve ÇHD üyesi Öznur Serindağ, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede, ana dosyanın yavaş ilerlediğini ve kamu görevlilerine ilişkin soruşturma dosyasının da ilerlemediğini söyledi.

Serindağ, kamu görevlileri hakkında dava açılabilmesi için izin gerektiğini hatırlatarak, "Ruhsat ve onay süreçlerinde yer alanlardan biri vefat etmiş, diğerleri için 'ulaşılamıyor' deniliyor. Oysa SGK kayıtlarıyla adres bilgileri bulunabilir" dedi.

Taleplerinin UYAP'tan ve fiziken savcılığa sunulmasına rağmen dosyaya eklenmediğini belirten Serindağ, "Savcı talimat vermesine rağmen evraklarımız işleme alınmadı, dosya ilerlemiyor. Kamu görevlileriyle ilgili süreç ana dosyayla birlikte yürütülmeli; çünkü zincirin başında onlar var" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

