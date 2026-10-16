Grand Orient de France'ta kişisel bilgilerin yer aldığı 700'ü aşkın belge sızdı - Son Dakika
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Grand Orient de France'ta kişisel bilgilerin yer aldığı 700'ü aşkın belge sızdı

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Grand Orient de France'ta aralarında üyelerin iletişim bilgilerinin de bulunduğu 700'ü aşkın belge internet ortamına sızdırıldı. Loca sızıntıyı doğrulayıp belgelerin çoğunun hassas olmadığını ve soruşturma açıldığını duyurdu.

Fransa'nın en eski mason locası Grand Orient de France'tan (Fransa Büyük Doğusu) yüzlerce kurum içi belgesi sızdırıldı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, mason locası Grand Orient de France'ta aralarında üyelerin iletişim bilgilerinin de bulunduğu yüzlerce belge internet ortamına sızdırıldı.

Çoğunlukla 2017-2026 yıllarını kapsayan 700'ü aşkın dosyada örgütün toplantı tutanakları, mali raporları, iç yazışmaları ve bazı locaların faaliyetlerine ilişkin kayıtlar yer aldı.

Ayrıca Eylül 2024 tarihli bir belgede mason locasıyla bağlantılı kişilerin isimleri, e-posta adresleri ve telefon numaralarının bulunması dikkati çekti.

Grand Orient de France'tan yapılan yazılı açıklamada, locanın bazı belgelerinin internete sızdırıldığı doğrulandı.

Ancak sızdırılan belgelerin büyük çoğunluğunun hassas olmayan içeriklerden oluştuğu ve örgütün çift aşamalı kimlik doğrulama sistemi ile çalışan merkezi bilgi sisteminin ele geçirilmediği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili soruşturma açıldığı duyuruldu.

Açıklamada, belgelerin içeriğine ilişkin yorum yapılmayacağı belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Grand Orient de France'ta kişisel bilgilerin yer aldığı 700'ü aşkın belge sızdı - Son Dakika
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