Grand Prix Apollon Temple-Ucı 1.2 Tek Günlük Klasik Yol Yarışı, Manavgat'ta Gerçekleştirildi

(ANTALYA)- Uluslararası Bisiklet Birliği'nin 2026 yılı takviminde yer alan Grand Prix Apollon Temple–UCI 1.2 Tek Günlük Klasik Yol Yarışı, Manavgat'ta gerçekleştirildi. Yarışın startını Manavgat Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek verdi.

Grand Prix Apollon Temple-UCI 1.2 Tek Günlük Klasik Yol Yarışı, Manavgat'ta gerçekleştirildi. Yarışın startını veren Belediye Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ardından düzenlenen törende dereceye giren sporculara madalyalarını takdim etti. Dünyanın dört bir yanından sporcuların katılımıyla düzenlenen organizasyon, saat 10.00'da Side Limanı'ndan start aldı. Sporcular, belirlenen parkur güzergahını tamamladıktan sonra bitiş çizgisi olan Anadolu Türkü Evi önünde yarışı tamamladı.

Başkan Vekili Çiçek, Manavgat'ın spor turizmi açısından önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını belirterek, bu tür etkinliklerin kentin tanıtımına önemli katkı sağladığını söyledi. Çiçek, yarışa katılan tüm sporcuları tebrik ederek, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği bulunan kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.