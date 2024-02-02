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Greta Thunberg ve 4 eylemci Londra'da beraat etti - Son Dakika
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Greta Thunberg ve 4 eylemci Londra'da beraat etti

Greta Thunberg ve 4 eylemci Londra\'da beraat etti

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve beraberindeki 4 eylemci, Londra'da katıldıkları protestoda kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat etti. Mahkeme, eylemcilerin suç işlemediğine hükmetti ve protestonun barışçıl ve şiddet içermeyen bir şekilde gerçekleştiğini belirtti. Thunberg ve diğer eylemcilerin avukatı ise protestoculara uygulanan kuralların yasal olmadığını ve hükümetin iklim kriziyle mücadele etmek yerine barışçıl iklim protestocularını yargılaması gerektiğini ifade etti.

02.02.2024 21:41
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İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve beraberindeki 4 eylemci hakkında, Londra'da ekim ayında katıldıkları protestoda kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle yargılandıkları davada beraat kararı verildi.

Thunberg ve 4 iklim aktivistinin yargılandığı dava, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Bölge hakimi John Law, polisin dağılmaları ve gösteri için kapattıkları yolu açmaları uyarısı yaptığı eylemcileri gözaltına almasının yasalara uygun olmadığını belirterek, eylemcilerin suç işlemediğine hükmetti.

Law, "Protesto baştan sona barışçıldı, medeniydi ve şiddet içermiyordu." ifadesini kullanarak, savcılığın sunduğu kanıtların karar vermeye yardımcı olmamasını eleştirdi.

Önünde protesto yapılan oteldeki herhangi birinden tanık ifadesi alınmamasının şaşırtıcı olduğuna işaret eden Law, en önemli kanıtın, bir binadan iple sarkan protestocunun çektiği görüntüler olduğunu söyledi.

"Herhangi bir aracın engellendiğine, acil servislere müdahale edildiğine ya da herhangi bir hayatın riske atıldığına dair kanıt yoktu." diyen Law, Thunberg ve 4 eylemcinin beraatine karar verdi.

Karar sonrası mahkeme binasından ayrılan Thunberg ile ikisi Greenpeace, ikisi Fossil Free London üyesi 4 eylemci ile avukatları Raj Chada basına açıklama yaptı.

Chada, "Protestoculara eylemde uygulanan kurallar açık değil, kesin değil ve yasal değildi. Yasal değildi çünkü orantısız olarak müvekkillerimizin ifade özgürlüğünü engellediler. Hükümet, barışçıl iklim protestocularını yargılamak yerine iklim kriziyle mücadelenin yollarını aramalı." ifadesini kullandı.

Beraat eden aktivist Christopher Kebbon da açıklamasında, "İklim acil durumu söz konusu ve bunun en yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için harekete geçmeliyiz. Bugün burada biz değil, işlerine devam ederek bu gezegeni yok eden iklim suçluları bulunmalıydı." diye konuştu.

Thunberg, geçen yıl ekim ayında Londra'da düzenlenen Enerji İstihbarat Forumu'nun yapıldığı otelin önünde düzenlenen protestoda yolu kapatmış ve forumun iptal edilmesini istemişti.

İsveçli aktivist, polisin dağılın uyarısı ile yolu açma girişimlerine direndiği için kelepçelenerek gözaltına alınan 26 eylemci arasında yer almıştı.

Thunberg'le gözaltına alınan diğer eylemcilerin davaları gelecek haftalarda gruplar halinde görülecek.

Kaynak: AA

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