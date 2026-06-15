Grevdeki İşçilere Destek Ziyareti - Son Dakika
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Grevdeki İşçilere Destek Ziyareti

15.06.2026 17:02
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EMEP, grevdeki P&G işçilerini ziyaret ederek dayanışma ve birleşik mücadele çağrısı yaptı.

(KOCAELİ) - EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan ile partinin Gebze İlçe Örgütü, 35 gündür grevde olan Lastik-İş Üyesi P&G işçilerini ziyaret etti. Erkan, "Bugün demokratik ve ekonomik taleplerimiz için genel direniş-genel eylem hattını kurmalıyız" dedi.

Emek Partisi (EMEP) Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan ve EMEP Gebze İlçe Örgütü, 35 gündür grevde olan Lastik-İş Üyesi P&G işçilerine ziyarette bulundu. Grevci işçiler, 15-16 Haziran direnişinin yıl dönümü dolayısıyla kendilerini ziyaret eden EMEP heyetini sloganlarla karşıladı. "P&G işçisi yalnız değildir" ve "P&G işçisi kazanacak" sloganlarının atıldığı ziyarette 15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişi'nin ortaya çıktığı koşullar ve bugüne miras bıraktıkları üzerine konuşmalar yapıldı.

"DİSK'i VAR EDEN İŞÇİ HAREKETİ PATRONLARI KORKUTTU"

Ziyaret sonrası Lastik-İş Sendikası P&G Baştemsilcisi Ceyhun Kara ve EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan açıklama yaptı.

Grevin 35. gününde olduklarını ifade eden Ceyhun Kara, "İşçilerin varoluş için mücadele verdiği, birlik ve dayanışmayı göstererek tarih yazdıkları bir direnişin yıl dönümündeyiz. 15-16 Haziran'ı, 1961'de Saraçhane Meydanı'ndan başlayan, 1963'te Kavel direnişiyle grev hakkını yasalaştıran sürecin bir devamı olarak görüyorum. DİSK'i var eden birleşik işçi hareketi dönemin patron sınıfını korkutmuştur. 15-16 Haziran deyince Gebze'de 150 bin işçinin şalter indirmesinden bahsediyoruz. Sadece DİSK değil, Türk-İş'e bağlı sendikalar da direnişe katıldı. Halk ve esnaf da destek verdi" diye konuştu.

"İŞÇİ SINIFI BİRLEŞİRSE YAPAMAYACAĞI ŞEY YOK"

15-16 Haziran olaylarının dönemin baskılarına karşı hak ve özgürlükler için verildiğini söyleyen Kara, "Bizim köklerimizde bu mücadeleler var. Sermayedarlar ve siyasi iktidar bugün de birlik olmamızı istemiyor, dayanışmamızı istemiyor. Bugün de işçiler emeğinin karşılığı için mücadele ediyor. Bu nedenle konfederasyon ayrımı yapmaksızın birleşmeliyiz. Bugün bir yanda madenciler, öte yanda öğretmenler mücadele ediyor. Diğer tüm sendikaların da işçi hakları için mücadeleye girişmesi gerekiyor. İşçi sınıfı bir araya gelirse başaramayacağı şey yok" dedi.

"15-16 HAZİRAN, İŞÇİLERİN NASIL BİRLEŞEBİLECEĞİNİ GÖSTERDİ"

15-16 Haziran'ın tarihine ilişkin bilgi veren EMEP Genel Başkan Yardımcısı Arzu Erkan ise o gün işçi sınıfının sadece ekonomik talepleri için değil, politik talepleri için de ayağa kalktığını söyleyerek, "Bunu iş yeri temelli bir örgütlenme ile sağladılar. Sadece iş yeri temsilcilerinin değil aynı zamanda anayasal direniş komiteleri adı altında tüm işçilerin karar alma ve eylem süreçlerine etkin şekilde dahil olduğu yapılanmalarla bu direniş örgütlendi" şeklinde konuştu.

15-16 Haziran'ın farklı konfederasyonlarda örgütlenmiş, farklı iş kollarından işçilerin talepleri etrafında nasıl birleşebileceklerini de gösterdiğini vurgulayan Erkan, "15-16 Haziran birleşen işçilerin nasıl devasa bir güce sahip olabileceğini gösterdi. O dönem işçiler sendika seçme hakkını gasbeden yasa tasarısı geri çekilmeden fabrikalara dönmeyeceklerini söylemişlerdi. Bugün de birlik zeminini sağlayacak şey en acil ve yakıcı taleplerimiz" ifadelerini kullandı.

"BİZİ BİRLEŞTİRECEK OLAN ORTAK TALEPLERİMİZDİR"

İnsanca çalışma koşulları ve insanca yaşayacak bir ücret için, demokrasi ve özgürlükler için 15-16 Haziran'a bakılabileceğini söyleyen Erkan, "Bugün bizi birleştirecek olanın ortak taleplerimiz olduğunu hatırlamaya ihtiyacımız var. Sendika yöneticilerinden, konfederasyon merkezlerinden, siyasi partilerden beklemeksizin fabrikalarımızda, mahallelerimizde insanca yaşam, demokratik bir ülke, hak ve özgürlüklerimiz için yan yana gelmeye, yürüyeceğimiz yolu, yürüyeceğimiz hattı ve taleplerimizi birlikte belirleyeceğimiz mekanizmaları kurmaya ihtiyacımız var. Sendikal bürokrasiyi aşacak bir örgütlenme de ancak bu şekilde olabilir. Bugün demokratik ve ekonomik taleplerimiz için genel direniş-genel eylem hattını kurmalıyız" dedi.

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grevdeki İşçilere Destek Ziyareti - Son Dakika

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