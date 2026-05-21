Grönland'da ABD Konsolosluğu Protesto Edildi
Grönland'da ABD Konsolosluğu Protesto Edildi

21.05.2026 21:50
Nuuk'taki ABD konsolosluk binası açılışında yüzlerce kişi protesto düzenledi, 'Grönland satılık değil' dediler.

ABD'nin "ulusal güvenlik" gerekçesiyle "ele geçirme" söylemlerinde bulunduğu Grönland'ın başkenti Nuuk'taki yeni konsolosluk binasının açılışında, yüzlerce kişinin katılımıyla protesto düzenlendi.

Ulusal medyadaki haberlerde, başkent Nuuk'ta merkezi bir konuma taşınan ABD'nin Nuuk Konsolosluğunun yeni binası önünde yüzlerce kişinin toplandığı belirtildi.

Göstericilerin sırtlarını yeni konsolosluk binasına dönerek ABD'ye tepkilerini gösterdikleri ifade edilirken, polisin gösteriye 500'den fazla kişinin katıldığı bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Protestoya katılanların "Grönland satılık değildir" sloganları attığı kaydedildi.

ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi Kenneth Howery'nin katılımıyla gerçekleşen açılışa katılan davetlilerin protesto öncesi Konsolosluk binasından ayrıldığı belirtildi.

ABD'nin Kopenhag Büyükelçisi'ne protesto notası

Kujalleq Belediye Başkanı Malene Vahl Rasmussen, medyaya yaptığı açıklamada, Büyükelçi Howery'e bölge halkı adına protesto notası teslim ettiğini söyleyerek, Grönland halkının ABD'nin "ele geçirme" söylemlerinden endişe duymaya devam ettiğini vurguladı.

Konsolosluk açılışında konuşan Howery ise Grönland'ın geleceğinin Grönlandlılar tarafından belirleneceğini ifade etti.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen'in yeni konsolosluk açılışına katılmadığı bilgisi de paylaşıldı.

ABD, "ulusal güvenlik" çıkarları nedeniyle Grönland'ı "ele geçirme" söylemlerini sık sık gündeme getirmiş, Grönlandlı yetkililer ise "satılık olmadıkları" mesajını vermişti.

