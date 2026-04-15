Grönland'da Yeni Dışişleri Bakanı Egede
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Grönland'da Yeni Dışişleri Bakanı Egede

15.04.2026 13:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Başbakan Mute Bourup Egede, Grönland'ın yeni Dışişleri Bakanı olarak atandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'ı almaya yönelik söylemlerini sert bir dille reddeden eski Başbakan Mute Bourup Egede, ülkenin yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Grönland Başbakanı Jens Frederik Nielsen, başkent Nuuk'ta basına yaptığı açıklamada, kabinede küçük bir değişiklik olduğunu belirtti.

???????Nielsen, Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt'in yerine, eski Başbakan Egede'nin getirildiğini açıkladı.

Egede'nin siyasette son derece tecrübeli olduğunu ifade eden Nielsen, "Egede, ABD'nin Grönland'ı almaya yönelik söylemlerinin yoğunlaştığı dönemde Başbakan olarak görev yapan isimdi. O dönem gösterdiği tutumla yeni görevi üstlenme hususunda muazzam biri olacağı kanaatindeyim." dedi.

Nielsen, Grönland hükümetinin sadece kendi nüfusu için dünya genelinde önemli sorumluluklar üstlendiğini söyledi.

Egede, ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2025'te ulusal güvenlikleri için Grönland'ın "kontrolünü ele almak" istediklerine dair söylemlerini sıklaştırdığı dönemde Grönland Başbakanı olarak görev yapmış ve Grönland'ın "satılık olmadığını" vurgulamıştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Grönland, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grönland'da Yeni Dışişleri Bakanı Egede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum Zerrin Özer’den üzen açıklama: Tek başıma yürüyemiyorum
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Noa Lang’ın parmağı kopuyordu Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı Noa Lang'ın parmağı kopuyordu! Liverpool, ceza yememek için aksiyon aldı
Tek tek duyuruldu Galatasaray’ın tek problemi Icardi değilmiş Tek tek duyuruldu! Galatasaray'ın tek problemi Icardi değilmiş

14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
14:20
Kahramanmaraş’taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
Kahramanmaraş'taki kanlı okul baskınını duyan olay yerine koştu
14:04
Kahramanmaraş’ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri: Ölü ve yaralılar var
13:51
İran’dan ABD’ye abluka resti: Kızıldeniz’de ticaret akışını durdururuz
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
12:51
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
12:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya: Kimse Türkiye’ye parmak sallayamaz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 14:45:07. #7.12#
SON DAKİKA: Grönland'da Yeni Dışişleri Bakanı Egede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.