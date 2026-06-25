Grossi: Kuzey Kore ile Diyalog Kritik - Son Dakika
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Grossi: Kuzey Kore ile Diyalog Kritik

25.06.2026 14:57
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UAEA Başkanı Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için yeniden diyalog çağrısı yaptı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için Pyongyang ile diyaloğun yeniden kurulmasının "kritik önem" taşıdığını söyledi.

Güney Kore basınında yer alan haberlere göre, Grossi, Güney Kore'de küresel jeopolitik meseleleri ele almak üzere düzenlenen uluslararası "21. Jeju Barış ve Refah Forumu"nda Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Kuzey Kore'nin uranyum zenginleştirme faaliyetlerini genişlettiğine ilişkin haberleri "endişe verici" olarak nitelendiren Grossi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) çok sayıda kararında Kuzey Kore'den bu faaliyetleri durdurmasının istendiğini hatırlattı.

Grossi, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için Pyongyang ile diyaloğun yeniden kurulmasının "kritik önem" taşıdığını kaydederek, UAEA'nın gelişmelere ilişkin teknik değerlendirmelerini sürdüreceğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri seçilmesi halinde Kuzey ve Güney Kore arasında diyaloğun yeniden başlatılmasının da "önceliklerinden biri" olacağını söyleyen Grossi, "Kuzey Kore daha meydan okuyan bir tutum benimsedi ve artık nükleer silahlardan kurtulmayı düşünmüyor gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

21. Jeju Barış ve Refah Forumu

Güney Kore'de küresel jeopolitik meseleleri ele almak üzere düzenlenen uluslararası "21. Jeju Barış ve Refah Forumu", 24 Haziran'da başladı.

"Parçalanmış Bir Dünyada İşbirliğini Yeniden Keşfetmek" temasıyla düzenlenen foruma, çok sayıda ülkeden hükümet temsilcisi, iş dünyası liderleri ve akademisyenler katılıyor.

Forumda, ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabet, Orta Doğu'daki istikrarsızlık, Rusya-Ukrayna savaşı, Kore Yarımadası'nda barış gibi çok boyutlu küresel meseleler ele alınıyor.

Ayrıca, 31 Aralık'ta görev süresi dolacak Antonio Guterres'in yerine Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri olmak isteyen adaylar da sunum yaparak katılımcılara vizyonlarını tanıtıyor.

Üç gün sürecek forum 26 Haziran'da son bulacak.

Kaynak: AA

Kuzey Kore, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grossi: Kuzey Kore ile Diyalog Kritik - Son Dakika

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