Grup Anka, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı dolayısıyla özel bir eser besteledi.
Grup adına yapılan açıklamada, Türk siyasetinin önemli isimlerinden şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ardında bıraktığı kıymetli hatıraların her daim hafızalarda yer edinmesi amacıyla bestenin hazırlandığı belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhammed Dikcal "Kara Kış" isimli eserin dinleyicilerle buluştuğunu belirterek, "Vefatının 15. seneidevriyesinde şehit başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz. Grup Anka olarak, şehidimize ve bıraktığı hatıralara olan saygımızı ifade etmek adına özel bir eser hazırladık. Bu eseri öncelikle kıymetli ailesine, sonra tüm sevenlerine ve ülkemize adıyoruz." ifadesini kullandı.
"Onun yolunda yürümeye devam edeceğiz"
Eserin sadece bir türkü değil aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir figürün anısını yaşatma çabasının bir parçası olduğunu vurgulayan Dikcal, şunları kaydetti:
"Muhsin Başkan, sadece bir lider değil, aynı zamanda bir dava adamıydı. Ülkesi ve inancı için mücadele etti. Milletine hizmet uğruna adeta canından geçti. Onun emaneti olan bu davayı korumak ve yüceltmek için var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Ancak, acımız hala taze ve adaletin sağlanması için sabırsızlanıyoruz. Bu elim olayın faillerinin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini ve en ağır cezaya çarptırılmalarını umuyoruz. Milletimizin huzurunu sağlamak, şehit başkanımızın ruhunu şad etmek için adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısını yaşatmak, onun izinden gitmek ve yarım kalan davası için mücadele etmek bizim için bir borçtur. Onun yolunda yürümeye devam edeceğiz ve davamızla birlikte ülkemizi daha güçlü, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacağız. Ruhun şad olsun başkanımız. Seni asla unutmayacağız."
Son Dakika › Güncel › Grup Anka, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılında özel bir eser besteledi - Son Dakika
Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 300 bin sahte bandrollü içi boş makaron, 15 bin 400 içi tütünle doldurulmuş makaron, 4 gümrük kaçağı elektronik sigara, 15 gümrük kaçağı elektronik sigara likiti ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler, mahalle ziyaretleri sırasında tarım işçilerinin davetini geri çevirmeyerek, işçilerle birlikte domates fidesi dikti. Başkan Güler, işçilerin taleplerini dinledi ve desteklerini ifade etti.
Antalya'da Büyükşehir Belediyesi ekipleri, turistik noktalardaki rögar kapaklarına eğlenceli desenler çizerek estetik bir görünüm sağladı. Kentin estetiğine değer katacak uygulamaların devam edeceği belirtildi.
Anadolu Yıldızlar Ligi Atletizm Kros Bölge Şampiyonası, 10 ilden 160 sporcuyu Denizli'de buluşturdu. Yarışmada Manisa birinci, Denizli ikinci, Muğla üçüncü, İzmir ise dördüncü sırada yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, dereceye giren sporcuları ödüllendirdi.
Karaman'da jandarmanın düzenlediği tarihi eser operasyonunda, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yapılan operasyonda 515 sikke ve 100 obje ele geçirildi. Operasyonda O.Ö. ve İ.Ö. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.
Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği konserde dünyaca ünlü şarkıcı MaherZain, Osmangazi Meydanı'nda hayranlarıyla buluştu. Soğuk havaya rağmen binlerce Bursalı ismini dünyaya duyuran Zain'in ilahilerine Osmangazi Meydanı'nda eşlik edildi.
Trabzon'da yapılan denetimlerde bir işletmede kumar oynandığı tespit edildi. Kumar oynayan 7 kişiye toplam 44 bin 980 TL ceza kesildi ve kumar masasındaki para ve malzemelere el konuldu. İşletme sahibi hakkında ise adli tahkikat başlatıldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Nallıhan mitinginde AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'u eleştirerek, projelerini taklit ettiğini söyledi. Yavaş, ayrıca Altınok'un kendi ilçesindeki destek ihtiyacı olan aileleri bilmediğini belirtti.
Osmangazi Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Osmangazi Belediye Başkanı Adayı Mustafa Dündar, Gazcılar Caddesi'nde esnaf ve vatandaşlar tarafından tam desteklendi.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Atça'da vatandaşlara ata tohumlarından üretilen fideleri dağıttı. Çerçioğlu, yerel tohumların tarımsal üretimdeki önemine dikkat çekerek, fide üretimini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?