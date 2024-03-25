Grup Anka, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılında özel bir eser besteledi - Son Dakika
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Grup Anka, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılında özel bir eser besteledi

Grup Anka, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı dolayısıyla özel bir eser besteledi.

25.03.2024 14:44
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Grup Anka, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılı dolayısıyla özel bir eser besteledi.

Grup adına yapılan açıklamada, Türk siyasetinin önemli isimlerinden şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun ardında bıraktığı kıymetli hatıraların her daim hafızalarda yer edinmesi amacıyla bestenin hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muhammed Dikcal "Kara Kış" isimli eserin dinleyicilerle buluştuğunu belirterek, "Vefatının 15. seneidevriyesinde şehit başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmet ve minnetle anıyoruz. Grup Anka olarak, şehidimize ve bıraktığı hatıralara olan saygımızı ifade etmek adına özel bir eser hazırladık. Bu eseri öncelikle kıymetli ailesine, sonra tüm sevenlerine ve ülkemize adıyoruz." ifadesini kullandı.

"Onun yolunda yürümeye devam edeceğiz"

Eserin sadece bir türkü değil aynı zamanda Türkiye'nin yakın tarihinde önemli bir figürün anısını yaşatma çabasının bir parçası olduğunu vurgulayan Dikcal, şunları kaydetti:

"Muhsin Başkan, sadece bir lider değil, aynı zamanda bir dava adamıydı. Ülkesi ve inancı için mücadele etti. Milletine hizmet uğruna adeta canından geçti. Onun emaneti olan bu davayı korumak ve yüceltmek için var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Ancak, acımız hala taze ve adaletin sağlanması için sabırsızlanıyoruz. Bu elim olayın faillerinin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini ve en ağır cezaya çarptırılmalarını umuyoruz. Milletimizin huzurunu sağlamak, şehit başkanımızın ruhunu şad etmek için adaletin tecelli etmesini bekliyoruz. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun anısını yaşatmak, onun izinden gitmek ve yarım kalan davası için mücadele etmek bizim için bir borçtur. Onun yolunda yürümeye devam edeceğiz ve davamızla birlikte ülkemizi daha güçlü, daha adil bir geleceğe taşımak için çalışacağız. Ruhun şad olsun başkanımız. Seni asla unutmayacağız."

Kaynak: AA

Muhsin Yazıcıoğlu, Müzik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Grup Anka, Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 15. yılında özel bir eser besteledi - Son Dakika

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