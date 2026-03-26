GTÜ, QS Dünya Sıralamalarında İlk Sıralarda

26.03.2026 14:56
Gebze Teknik Üniversitesi, mühendislik ve temel bilimlerde dünya sıralamalarında üst sıralarda yer aldı.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), QS SUBJECT 2026 Dünya Üniversite Sıralamalarında mühendislik ve temel bilimler alanında dünyanın en iyileri arasında yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 6 bin 273 seçkin kurumun araştırma çıktısı ve itibarının titizlikle analiz edildiği değerlendirmede GTÜ, özellikle iki stratejik alanda sergilediği performansla dikkati çekti.

GTÜ, dünya genelinde 1285 kurumun değerlendirildiği kimya mühendisliği alanında 401–450 bandında yer alırken, temel bilimler tarafında ise 1792 kurumun analiz edildiği kimya alanında 501–550 bandına yerleşti.

Üniversite, mühendislik ve teknoloji genel alanında 77,4 puanlık atıf skoruyla dünya çapında rekabetçi bir bilimsel üretim seviyesine ulaştığını gösterdi. Benzer şekilde doğa bilimleri alanında da 65,8 atıf puanı ile istikrarlı grafik çizdi.

Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti Kayseri pastırmasına AB tescili, esnafı mutlu etti
İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı Doğruysa tablo korkunç İsrail kullanılan mühimmat sayısını açıkladı! Doğruysa tablo korkunç
Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası’nda ilk kez hakim karşısına çıktı Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB Davası'nda ilk kez hakim karşısına çıktı
Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti Danimarka Başbakanı Frederiksen istifa etti
Yozgat’ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi Yozgat'ta çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anneye müebbet hapis cezası verildi
Özgür Özel’den dikkat çeken “asgari ücret“ önerisi Özgür Özel'den dikkat çeken "asgari ücret" önerisi

15:28
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi Adanalı’nın Pınar’ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
Gözaltındaki ünlüler mahkemeye sevk edildi! Adanalı'nın Pınar'ı dahil 5 kişiye tutuklama talebi
15:05
İstanbul’da kan donduran “Ters ilişki“ cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
İstanbul'da kan donduran "Ters ilişki" cinayeti: 59 yaşındaki adamı boğarak öldürdü
14:21
Bu nasıl sorumsuzluk BİM’in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
Bu nasıl sorumsuzluk? BİM'in sattığı makarnanın içinden çıkana bakın
14:21
Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun gizli hesabı ortaya çıktı: Lanet olası pisliksiniz
14:10
Hamaney’in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
Hamaney'in ölümünü dans ederek kutlamıştı, aldığı haberle yıkıldı
13:39
Trump: ABD’nin NATO’ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
Trump: ABD'nin NATO'ya hiçbir ihtiyacı yok, İran konusunda herhangi bir yardımları olmadı
