Guangdong'da Araç Yayalara Saldırdı

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinde, aracını yayaların üzerine süren kişi, yürüyüş yapan onlarca insanın yaralanmasına sebep oldu.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi. SUV tipi aracını, açık havada yürüyüş yapan yayaların üzerine süren kişi, onlarca yayanın yaralanmasına yol açtı.

Soyadının Fan olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.

Çin sosyal medyasında olayla ilgili paylaşımlar sansürlenirken yaralı sayısı ve olası can kayıplarına dair henüz resmi açıklama yapılmadı.