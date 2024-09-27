Guangzhou ile Hong Kong Arası Helikopter Hattı Açıldı

Güncel

GUANGZHOU, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Guangzhou şehrindeki Guangzhou Baiyun Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan bir helikopter, 26 Eylül 2024. Guangzhou'yu Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne (SAR) bağlayan alçak irtifa hava rotası Perşembe günü başlatıldı.

China Southern Havayolları Genel Havacılık Şirketi tarafından işletilen rotanın açılış uçuşunda 19 yolcu ve iki kişilik mürettebat kapasiteli bir Sikorsky S-92 helikopteri kullanıldı. (Fotoğraf: China Southern Havayolları/Xinhua aracılığıyla)