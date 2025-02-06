Guantanamo'ya Düzensiz Göçmen Gönderildi - Son Dakika
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Guantanamo'ya Düzensiz Göçmen Gönderildi

ABD, 'Tren de Aragua' çetesi üyesi şüphesiyle 10 düzensiz göçmeni Guantanamo'ya taşıdı.

06.02.2025 13:16
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ABD Savunma Bakanlığı, "Tren de Aragua" çetesi üyeleri olduğundan şüphelenilen düzensiz göçmenleri taşıyan uçağın Guantanamo Körfezi Donanma İstasyonu'na ulaştığını duyurdu.

Pentagon'dan, düzensiz göçmenlerin Guantanamo Körfezi'ne gönderilmesi sürecine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 10 düzensiz göçmeni taşıyan uçağın Guantanamo Körfezi Donanma İstasyonu'na ulaştığı bildirildi.

Söz konusu düzensiz göçmenlerin, ABD İç Güvenlik Bakanlığına göre Venezuelalı "Tren de Aragua" çetesinin "bir parçası" olduğu belirtilen açıklamada, "Bugün gelen ve yüksek tehdit oluşturan 10 yasa dışı yabancı boş gözaltı tesislerinde tutulmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Trump, Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişilik tesis hazırlanması talimatı vermişti

ABD Başkanı Doland Trump, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.

Birleşmiş Milletler, Trump'ın söz konusu planına ilişkin, "Göçü sınırlamaya yönelik alınacak tüm önlemler, sığınma talep eden kişilerin temel haklarına ve onurlarına saygı göstermelidir." açıklamasında bulunmuştu.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Trump'ın talimatı üzerine dün Guantanamo Körfezi'ne düzensiz göçmen gönderme uygulamasının başladığını bildirmişti.

ABD askerleri ile kelepçeli insanların bulunduğu bir fotoğraf paylaşan Noem, "Başkan Trump bu konuda çok açık konuştu. Guantanamo Körfezi'nde kötünün de kötüsü tutulacak. Bu uygulama bugün başladı." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

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