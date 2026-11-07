Guatemala'da 35 yaşındaki muhalif milletvekili ve 3 polis silahlı saldırıda öldü - Son Dakika
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Guatemala'da 35 yaşındaki muhalif milletvekili ve 3 polis silahlı saldırıda öldü

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Guatemala'nın Zacapa eyaletinde 35 yaşındaki muhalif milletvekili ve 3 PNC mensubu, Rio Hondo polis merkezi yakınlarında aracına düzenlenen silahlı saldırıda öldü. Kongre ve Devlet Başkanlığı faillerin yakalanması için hızlı, şeffaf ve tarafsız soruşturma çağrısı yaptı.

Guatemala'nın kuzeydoğusundaki Zacapa eyaletinde silahlı saldırıya uğrayan 35 yaşındaki milletvekili ile kendisine eşlik eden 3 Ulusal Sivil Polis (PNC) mensubu öldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyalete bağlı Rio Hondo polis merkezi yakınlarında meydana gelen saldırıda, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler milletvekilinin aracına ateş açtı.

Saldırıda muhalif milletvekili Julio Cesar Portillo Paz ve kendisine eşlik eden 3 Ulusal Sivil Polis mensubu hayatını kaybetti.

Zacapa Bölge Hastanesi Müdürü Luis Alberto Najera Garcia, yerel basına yaptığı açıklamada, Portillo Paz'ın yerel saatle 17.45'te çok sayıda kurşun yarasıyla hastaneye getirildiğini, acil ameliyata alınan milletvekilinin yüz ve kafatası bölgesindeki ağır yaralanmalar nedeniyle saat 21.58'de hayatını kaybettiğini belirtti.

Yetkililer, saldırıyı gerçekleştirenlerin kimliklerinin ve saldırının nedeninin henüz belirlenemediğini, olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Guatemala Kongresi ve Devlet Başkanlığı, Zacapa Milletvekili Portillo Paz'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı kınayarak, faillerin yakalanması için adli makamlara hızlı, şeffaf ve tarafsız soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.

Bir süre bağımsız olarak görev yapan Portillo Paz, suikasttan birkaç hafta önce sağ eğilimli Ulusal Umut Birliğine (UNE) katılmıştı.

Devlet Başkanı Bernardo Arevalo yönetiminin ülkede tırmanan güvenlik krizine karşı adli ve askeri önlemleri artırdığı bir dönemde milletvekili Portillo Paz'a yönelik suikast, ülkedeki siyasi ve askeri gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Kaynak: AA
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