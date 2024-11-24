Gübre Çukuruna Düşen Hayvan Kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde gübre çukuruna düşen büyükbaş hayvan itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Bir Eylül Mahallesi'nde Bekir Kılıç'a ait bir büyükbaş hayvan gübre çukuruna düşerek mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler iş makinesi yardımıyla düştüğü yerden çıkardıkları hayvanı sahibine teslim etti.
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