Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi Başladı

10.04.2026 16:37
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yılmaz, aile konusundaki müfredatları tanıttı ve önemine vurgu yaptı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, "Bakanlık olarak aile konusunda yapılması gereken birçok çalışma yapıldı ancak bütün bunlar müfredat. Bütün bunlar öğretmen ve geleceğimizin teminatı üniversite öğrencilerimize bakıyor. Bunlar uygulandığında ve hayata geçtiğinde bir anlamı olacaktır." dedi.

Düzce Valiliği öncülüğünde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Belediye ve Düzce Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen "Güçlü Aile, Güçlü Gelecek Kongresi" başladı.

Aile okul işbirliğini bilimsel, sosyal ve kültürel boyutlarıyla değerlendirmeyi amaçlayan kongrenin Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'ndaki açılışında konuşan Yılmaz, Bakanlığın geçmiş ve güncel çalışmalarından bahsetti.

Yılmaz, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aile konusunu biraz daha sistemli şekilde 3 ana başlık halinde çalıştığını anlatarak, "Velivizyon", "Anne-Baba Okulu" ve "Aile Okulu" hakkında bilgi verdi.

"Türk Sosyal Hayatında Aile" dersine değinen Yılmaz, "Bu dersimizin çok özgün müfredatı var. Seçmeli dersler arasında yer almakta. Aile içi iletişimin güçlü olabilmesi için ortaokul seviyesinde 'Görgü ve Nezaket Kuralları', lise seviyesinde ise 'Adabımuaşeret' dersi yerleştirildi. Bakanlık olarak aile konusunda yapılması gereken birçok çalışma yapıldı ancak bütün bunlar müfredat. Bütün bunlar öğretmen ve geleceğimizin teminatı üniversite öğrencilerimize bakıyor. Bunlar uygulandığında ve hayata geçtiğinde bir anlamı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Düzce Valisi Mehmet Makas da bugün Avrupa'nın gıptayla baktığı ailenin, dezavantajlı grupların desteklendiği sisteme ulaşıldığını belirterek, bunun büyük başarı olduğunu kaydetti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer ise kongrenin önemine değinerek, sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Kongrenin bilimsel açılış konuşmasını yapan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, "Güçlü Aile Perspektifi" konusunda bilgi verdi.

İki gün sürecek kongrede, akademisyenler farklı konularda bilgi aktarımında bulunacak.

Kaynak: AA

Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
Bakan Uraloğlu: “Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz“ Bakan Uraloğlu: "Trabzon ile Samsun arasını 2 saate düşüreceğiz"
CHP’li isim restoranda tekme tokat dövüldü CHP'li isim restoranda tekme tokat dövüldü
Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu Yıldız futbolcunun kadın muhabirle tokalaşması olay oldu
Hastanelerde yeni dönem QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm Hastanelerde yeni dönem! QR kod ile sorunlara 7 dakikada çözüm

17:20
İsrail, İspanya’yı Gazze Koordinasyon Merkezi’nden çıkardı Netanyahu’dan tehdit gibi sözler
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler
16:50
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP’den ihraç edildi
Görevinden uzaklaştırılan Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, CHP'den ihraç edildi
16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
