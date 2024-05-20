Güdül Belediyesi, çiftçilere fide dağıtımı gerçekleştirdi

Güdül Belediyesince çiftçilere fide dağıtıldı.
Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, gazetecilere, Ankara Büyükşehir Belediyesinin yüzde 75 hibe destekliğiyle üreticilere sebze fidesi dağıttıklarını söyledi.
Bu anlamda kırsal kalkınmaya destek sağladıklarını belirten Doğanay, "Fide dağıtımından çiftçilerimiz oldukça memnun kaldı. Vatandaş odaklı çalışmalarda bulunacağız ve vatandaşın yanında olmayı sürdüreceğiz. Sosyal belediyeciliği tam anlamıyla hakim kılacağız." dedi.
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