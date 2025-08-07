Güdül'de 1000 Tonluk Su Deposu Yapılıyor

Ankara'nın Güdül ilçesinde 1000 ton kapasiteli su deposunun yapımına başlandığı bildirildi.
Güdül Belediyesinin açıklamasına göre, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü işbirliğinde 1000 tonluk su deposunun yapımına başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, vatandaşların sağlıklı ve kesintisiz su ihtiyacının karşılanması için çalıştıklarını belirtti.
Doğanay, depoyu planlanan sürede tamamlayıp hizmete almayı planladıklarını kaydetti.
